В столице Чили начали снимать коронавирусные ограничения

Власти Чили начинают отменять карантинный режим, введенный почти пять месяцев назад в центре столицы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на министра здравоохранения страны Энрике Париса.

По его словам, это очень важное решение, принятое правительством в связи со снижением числа заболевших. Поэтапный процесс снятия ограничений начнется в следующий понедельник. Он предусматривает пять фаз, в рамках которых центр города будет постепенно возвращаться к нормальной жизни. На переходном этапе откроются магазины, правда, работать они будут только по будням и только для жителей центральных районов города. А детям разрешат гулять на улице. Для этого отводится 90 минут в день с 10:00 до 12:00 или с 16:00 до 18:00 по вторникам, средам и пятницам. При этом необходимо получить разрешение на прогулку, для тех, кому еще нет 14 лет, его запрашивают родители или опекуны, подростки постарше могут получить его самостоятельно. Кстати, эта послабление относится ко всем коммунам в стране, которые находятся на карантине более 14 дней.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Чили был зарегистрирован 3 марта. С тех пор в стране с 18-миллионным населением было зарегистрировано свыше 350 тысяч заболевших, более 10 тысяч скончались от вызванных COVID-19 осложнений. С учетом подозрительных смертей число погибших могло достигнуть почти 14 тысяч человек.

Власти страны не стали вводить карантин по всей стране, однако различные ограничения водились в районах, где были отмечены вспышки коронавируса. В итоге к середине мая вся столица Чили оказалась в полной изоляции. Впоследствии ограничения в ряде районов Сантьяго-де-Чили были сняты, и вот теперь очередь дошла до центра города, который к понедельнику, когда начнется смягчение ограничений, проведет в карантине уже 143 дня.