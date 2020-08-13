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В Telegram для Android появились видеозвонки. Как их включить?

Текст:   Антон Благовещенский
13.08.2020,  
13:42
Фото: Антон Благовещенский/РГ Фото: Антон Благовещенский/РГ
Фото: Антон Благовещенский/РГ

Пользователи Android вслед за владельцами iOS-смартфонов получили доступ к функции видеозвонков в мессенджере Telegram. Кроме того, возможность общаться по видео появилась в версии приложения для macOS.

Для того чтобы воспользоваться видеозвонками, нужно установить бета-версию Telegram 7.0.0 beta, причем использовать ее должны оба пользователя, которые намерены созвониться.

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В отличие от iOS, никаких скрытых настроек в Android активировать не надо - видеозвонки доступны в меню, которое открывается в окне активного чата.

Официальный запуск видеозвонков для всех платформ намечен на 14 августа.

интернет
Фото: iStock
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