В Telegram для Android появились видеозвонки. Как их включить?

Пользователи Android вслед за владельцами iOS-смартфонов получили доступ к функции видеозвонков в мессенджере Telegram. Кроме того, возможность общаться по видео появилась в версии приложения для macOS.

Для того чтобы воспользоваться видеозвонками, нужно установить бета-версию Telegram 7.0.0 beta, причем использовать ее должны оба пользователя, которые намерены созвониться.

В отличие от iOS, никаких скрытых настроек в Android активировать не надо - видеозвонки доступны в меню, которое открывается в окне активного чата.

Официальный запуск видеозвонков для всех платформ намечен на 14 августа.