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13.08.2020 23:13
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 9 800 человек

Текст: Юрий Гаврилов

Число представителей Вооруженных сил, справившихся с помощью медиков с новой коронавирусной инфекции, день ото дня растет. При этом постоянно сокращается количество инфицированных COVID-19.

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По данным Минобороны на 13 августа, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки после лечения выздоровели 57 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 9 тысяч 785 человек.

Кроме того, более 33 360 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 896 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 706 пациента лежат в военных госпиталях. 26 изолированы по месту службы. Тринадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. А 151 человек изолированы на дому. "Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в состоянии средней тяжести - 9 человек, остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 3 964 пациентам, 655 из которых - гражданские. В бюллетене сказано, что все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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