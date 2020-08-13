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Рубрика: В мире

Решение США продлить пошлины на товары из ЕС огорчило Airbus

Компания Airbus выразила сожаление в связи с решением Вашингтона сохранить повышенные пошлины на производимую в Европе продукцию.

Фото: iStock
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"И это в тот момент, когда авиация и другие секторы экономики испытывают беспрецедентный кризис", - отмечается в заявлении корпорации. "Надеемся, что Европа ответит надлежащим образом для защиты своих интересов", - цитирует РИА Новости представителя авиастроительного гиганта.

Напомним, в прошлом году Всемирная торговая организация решила наказать Airbus за нечестную игру на рынке авиации и разрешила Соединенным Штатам наложить пошлины на товары из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. "Пошлины в размере 15% для самолетов и 25% для других продуктов сохраняются", - сообщил торговый представитель США в Европе Роберт Лайтхайзер.

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