Очевидно, что на фоне распространения пандемии COVID-19 США расширяют сферу противоречий с главными союзниками на Западе. Вашингтон пытается насильственно изменить правила глобального управления, но именно это приводит к тому, что США теряет друзей.

По сообщениям СМИ, в течение четырех месяцев под руководством США "Большая двадцатка" провела 20 закрытых для журналистов телеконференций по реформированию ВОЗ. Так как Германия и Франция вышли из переговоров, в настоящий момент можно предположить, что американский вариант "реформирования" включает в себя слишком много собственных политических интересов США, что вывело из себя даже их союзников.

Почему такие европейские державы, как Германия и Франция, постепенно отходят от США по вопросам мировой повестки? Наверняка потому, что в последние годы США часто пытаются командовать Европой, диктовать ей свое видение глобальной ситуации, не уважая интересы европейских стран. Нынешняя американская администрация как никогда грубо ведет себя в отношении интересов Европы, угрожая ввести санкции из-за строительства газопровода "Северный поток", в одностороннем порядке объявив о выводе американского военного контингента из Германии, а также заставляя некоторые европейские страны принимать участие в так называемой "новой холодной войне" с Китаем. Эти грубые действия США вызвали резкое недовольство среди западных союзников. Как суверенные государства, европейские страны, безусловно, не готовы и не будут безоговорочно подчиняться командам Вашингтона, принося в жертву свои интересы.

В последние годы американская политическая элита своими действиями и заявлениями не дает покоя всему миру, что вызывает недовольство всех членов международного сообщества, в том числе и западных союзников США. Если Вашингтон не скорректирует свою линию, США ждет все больше возражений со стороны Европы и возможная изоляция.