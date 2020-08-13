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13.08.2020 10:12

Вашингтон теряет союзников

Германия и Франция на днях вышли из переговоров по реформированию ВОЗ между странами "Большой двадцатки" из-за попыток США возглавить обсуждения, несмотря на решение Штатов выйти из организации. Пока о позиции США по реформированию официально не сообщается, однако компетентные чиновники на Западе охарактеризовали требования американской стороны слишком "придирчивыми" и даже "жесткими", пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Очевидно, что на фоне распространения пандемии COVID-19 США расширяют сферу противоречий с главными союзниками на Западе. Вашингтон пытается насильственно изменить правила глобального управления, но именно это приводит к тому, что США теряет друзей.

По сообщениям СМИ, в течение четырех месяцев под руководством США "Большая двадцатка" провела 20 закрытых для журналистов телеконференций по реформированию ВОЗ. Так как Германия и Франция вышли из переговоров, в настоящий момент можно предположить, что американский вариант "реформирования" включает в себя слишком много собственных политических интересов США, что вывело из себя даже их союзников.

Почему такие европейские державы, как Германия и Франция, постепенно отходят от США по вопросам мировой повестки? Наверняка потому, что в последние годы США часто пытаются командовать Европой, диктовать ей свое видение глобальной ситуации, не уважая интересы европейских стран. Нынешняя американская администрация как никогда грубо ведет себя в отношении интересов Европы, угрожая ввести санкции из-за строительства газопровода "Северный поток", в одностороннем порядке объявив о выводе американского военного контингента из Германии, а также заставляя некоторые европейские страны принимать участие в так называемой "новой холодной войне" с Китаем. Эти грубые действия США вызвали резкое недовольство среди западных союзников. Как суверенные государства, европейские страны, безусловно, не готовы и не будут безоговорочно подчиняться командам Вашингтона, принося в жертву свои интересы.

В последние годы американская политическая элита своими действиями и заявлениями не дает покоя всему миру, что вызывает недовольство всех членов международного сообщества, в том числе и западных союзников США. Если Вашингтон не скорректирует свою линию, США ждет все больше возражений со стороны Европы и возможная изоляция.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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