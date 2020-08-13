Между Францией и Британией того гляди может разразиться нешуточная распря. Причина - нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, те, что не оставляют попыток перебраться из Франции на другую сторону Ла-Манша. Если раньше их главным маршрутом был знаменитый туннель под проливом, то сейчас после введения драконовских мер по проверке транспорта они переключились на морской путь.

И действительно, лишь 33 километра отделяют нормандский берег он английского. Это расстояние надувные лодки типа "Зодиак" с мотором в десяток л.с. влегкую преодолевают за два часа. Только за этот год таким образом в Англии оказались свыше четырех тысяч искателей "британского Эльдорадо" . Причем около 600 - за последнюю неделю, чему способствовали благоприятные погодные условия.

Британцы хмурят брови и обвиняют галлов в том, что те, мол, не прикладывают достаточных усилий, чтобы остановить это шествие. Дошло до того, что в Лондоне заявили о намерении взять Ла-Манш, он же Английский канал, под жесткий контроль, о чем заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. По ее словам, бороться с "Зодиаками" и прочими нелегальными плавсредствами будут с помощью боевых кораблей и военной авиации. Путь нелегалам перекроют барьерами, а также начнут использовать специальные сети для блокировки лопастей и моторов "Зодиаков".

Первой на такие планы милитаризации Ла-Манша откликнулась Наташа Бушар, мэр французского города Кале, в окрестностях которого традиционно скапливаются сотни, а временами и тысячи желающих стать британскими жителями. "Это самое настоящее объявление войны на море", - заявила она. С тем, чтобы не доводить ситуацию до межгосударственного скандала, в Париж на этой неделе отправился британский госсекретарь по делам иммиграции Крис Филп. Из деталей переговоров стало известно, что французы готовы усилить проверки на своем берегу Ла-Манша, но для этого ждут от Лондона дополнительно 33 миллиона евро.