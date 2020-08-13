Президент США Дональд Трамп продолжает борьбу с "бытовым наследием" Барака Обамы. На этот раз ради идеальной прически главы Белого дома американское правительство собирается изменить федеральные нормы напора воды в душе. По действующим нормам, установленным в 2013 году администрацией Обамы, суммарный расход одной душевой системы (в том числе таких, где несколько потребителей воды) не должен превышать 9,5 литра в минуту. Трампу такого напора категорически не хватает. "Как вы справляетесь? Просто дольше стоите или дольше принимаете душ? Потому что мои волосы - не знаю, как ваши - должны быть идеальными", - неоднократно жаловался он.

В результате минэнерго США предложило распространять этот лимит не на всю систему в целом, а только на каждого отдельного потребителя воды. Как заявила представитель ведомства Шейлин Хайнс, обамовские правила противоречат стандартам Американского общества инженеров-механиков, и если их изменить, то у граждан наконец-то появится возможность самим выбирать, какой душ они хотят поставить у себя в ванной. Самое главное, что беспокоит критиков предложенных нововведений, - это затраты на энергию и воду, которые неизбежно вырастут, если власти добьются своего. По их мнению, действующие стандарты помогают потребителям сэкономить порядка 500 долларов на счетах за электроэнергию в год. Ранее Трамп неоднократно жаловался на установленные администрацией Обамы стандарты работы бытовых электроприборов и сантехники. Помимо душей особое раздражение у него вызывали посудомоечные машины, которые, по его словам, дают так мало воды, что приходится использовать их по 10 раз и в итоге все равно мыть посуду по старинке. Жаловался президент и на туалеты, у которых на смывную кнопку якобы нужно нажать несколько раз, чтобы добиться результата.