В результате минэнерго США предложило распространять этот лимит не на всю систему в целом, а только на каждого отдельного потребителя воды. Как заявила представитель ведомства Шейлин Хайнс, обамовские правила противоречат стандартам Американского общества инженеров-механиков, и если их изменить, то у граждан наконец-то появится возможность самим выбирать, какой душ они хотят поставить у себя в ванной. Самое главное, что беспокоит критиков предложенных нововведений, - это затраты на энергию и воду, которые неизбежно вырастут, если власти добьются своего. По их мнению, действующие стандарты помогают потребителям сэкономить порядка 500 долларов на счетах за электроэнергию в год. Ранее Трамп неоднократно жаловался на установленные администрацией Обамы стандарты работы бытовых электроприборов и сантехники. Помимо душей особое раздражение у него вызывали посудомоечные машины, которые, по его словам, дают так мало воды, что приходится использовать их по 10 раз и в итоге все равно мыть посуду по старинке. Жаловался президент и на туалеты, у которых на смывную кнопку якобы нужно нажать несколько раз, чтобы добиться результата.