Власти Таиланда решили повременить с возобновлением международных полетов

Власти Таиланда пока не будут возобновлять международные полеты из-за сложной эпидемиологической обстановки в ряде стран, пишет газета The Bangkok Post.

По словам руководителя управления гражданской авиации королевства Чулы Шукманопа, перспектива восстановления регулярного авиасообщения между Таиландом с остальным миром "пока не просматривается" на фоне угрозы второй волны пандемии.

Напомним, местные аэропорты остаются закрытыми для международных рейсов с марта текущего года.

Он напомнил, что власти Таиланда временно приостановили переговоры о создании безопасных "туристических коридоров" даже с благополучными с точки зрения распространения коронавируса странами.