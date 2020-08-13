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13.08.2020 20:47
Рубрика: В мире

Власти Узбекистана привлекут русистов для работы с мигрантами прямо в России

Текст: Елена Кухтенкова

Власти Узбекистана намерены привлечь образовательные учреждения России для обучения соотечественников, работающих в РФ, русскому языку и профессиональным навыкам. В частности, речь идет о мигрантах, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске, цитирует Sputnik постановление президента страны Шавката Мирзиёева, опубликованное на сайте национального информагентства УзА.

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В соответствии с документом, с указанными центрами планируется заключить соглашения по организации обучения в нерабочее время граждан Узбекистана русскому языку и востребованным профессиям. Мирзиёев также поручил профильным ведомствам привлечь к сотрудничеству в данной сфере Российский университет дружбы народов и союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", говорится в постановлении.

Ранее директор агентства по вопросам внешней трудовой миграции республики Мухаммадзокир Маматханов заявлял в интервью телеканалу "Узбекистан 24", что узбекская сторона намерена открыть в России пять центров для обучения соотечественников, работающих в РФ.

"В трехмесячный срок провести переговоры с государственными и негосударственными образовательными учреждениями и центрами, расположенными в городах Российской Федерации с большой концентрацией граждан Республики Узбекистан", - также сказано в документе.

К слову, председатель Всероссийского конгресса узбекистанцев, эксперт Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Ибрагим Худайбердиев заявлял, что страны-союзники России, в частности, в Центральной Азии, должны совместно с Москвой решать проблемы своих трудовых мигрантов в РФ, возникшие из-за COVID-19.

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