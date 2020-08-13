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13.08.2020 12:25
Рубрика: Власть

Володин: Разработка первой вакцины говорит об эффективности научной школы

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал регистрацию первой в мире вакцины от COVID-19, которая получила название "Спутник V". Россия, подчеркнул спикер, смогла создать вакцину, которую ждут россияне, а также жители других стран.

О регистрации вакцины было объявлено 11 августа: препарат прошел все необходимые проверки, доказавшие его эффективность.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
К сайту о вакцине "Спутник V" за первые сутки обратились из 188 стран

Как напомнил Володин, президент России Владимир Путин с самого начала пандемии определил главный приоритет - защита жизни и здоровья россиян.

- На это были направлены основные силы и необходимые ресурсы, - отметил спикер, которого цитирует сайт ГД. - Все это позволило мобилизовать необходимые ресурсы. И сегодня есть результат. Это еще раз говорит об эффективности нашей научной школы и медицины.

Задача в кратчайшие сроки создать вакцину от коронавируса, по его оценке, была выполнена благодаря российским ученым и добровольцам, участвовавшим в испытании препарата.

- Россия смогла в этой непростой ситуации не только справиться с вызовами, пришедшими с коронавирусной инфекцией, но и создать вакцину, которую ждут наши граждане, другие страны, - заявил Володин.

Он назвал важным, что вакцинация от коронавируса будет добровольной и бесплатной и доступной. "Каждый сам для себя решит, нужно ли ему вакцинироваться. Вакцина позволит сберечь жизни и защитить здоровье людей, предотвратить распространение вируса", - подчеркнул Володин.

Достижения науки России вызывают гордость, резюмировал глава нижней палаты.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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