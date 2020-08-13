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13.08.2020 20:41
Рубрика: Общество

ВОЗ: Большая часть населения планеты остается уязвимой для коронавируса

Текст: Ирина Невинная
Рассчитывать на затухание эпидемии в связи с выработкой популяционного иммунитета к коронавирусу преждевременно, поскольку слишком мало людей в глобальном масштабе переболели COVID-19, считают в ВОЗ. Это мнение высказал сегодня на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Сергей Петрович, доктор", "Даша, медсестра", "Олег, санитар" - только по этим надписям больные могут различить помогающих им медиков. "Сергей Петрович, доктор", "Даша, медсестра", "Олег, санитар" - только по этим надписям больные могут различить помогающих им медиков.
"Сергей Петрович, доктор", "Даша, медсестра", "Олег, санитар" - только по этим надписям больные могут различить помогающих им медиков.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 20 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 737 тысяч человек скончались.

"До сих пор малое количество людей в мире заразились вирусом и выработали иммунный ответ. Необходимо помнить, что большая часть населения мира остается уязвимой для вируса", - сказал доктор Райан.

В связи с этим в ВОЗ по-прежнему настаивают на необходимости соблюдать меры защиты от инфекции: нужно носить маски в закрытых помещениях и при скоплении людей, соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра, избегать посещения людных мест.

При этом в ВОЗ также выразили обеспокоенность отсутствием элементарных возможностей соблюдать гигиену рук во многих школах. Сегодня были представлены данные совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу ситуации в разных странах, согласно которым в прошлом году 43% школ во всем мире не располагали даже самым простым оборудованием для мытья рук водой с мылом, не говоря уже о водопроводе и канализации. Без этого безопасная работа школьных учреждений в разгар пандемии COVID-19 невозможна, школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года, - отметили в ВОЗ.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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