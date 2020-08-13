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13.08.2020 15:20
Рубрика: Общество

Врач назвал главные условия при вакцинации от COVID-19

Текст: Николай Грищенко

Изготовление вакцины от коронавируса обещает прекратить распространение опасной инфекции. Однако врачи советуют соблюдать ряд правил перед вакцинацией.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"
Российская вакцина будет защищать от COVID-19 минимум два года

"Лекарственные средства, в том числе и вакцины, несовместимы с алкоголем. Спиртные напитки оказывают токсическое действие, ослабляют иммунитет и действие вакцины. Поэтому в день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь", - заявил aif.ru главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Кроме того, прививку от COVID-19 можно делать только здоровому человеку. Ведь во время болезни организм ослаблен, и справиться с дополнительной нагрузкой ему будет сложнее. Будьте внимательны к своему самочувствию. Делать прививки можно не ранее чем через две недели после перенесенной простуды, а пациентам с хроническими заболеваниями проходить вакцинацию можно лишь во время ремиссии.

Не рекомендуется также резко менять образ жизни: начинать закаливание или садиться на диету. Так как организму нужно приспособиться к изменениям.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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