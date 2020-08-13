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13.08.2020 20:28
Рубрика: В мире

Альбион ушел в пике

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Британия погрузилась в самый глубокий экономический спад за всю историю Соединенного Королевства. "Тяжелые времена наступили", - объявил согражданам канцлер казначейства Риши Сунак. Управление национальной статистики (ONS) объявило, что ВНП Соединенного Королевства во втором квартале текущего года упал на 20,4 процента. Такой показатель стал плачевным рекордом падения экономики с 1955 года.

Подножку Британии поставил, как не трудно догадаться, все тот же СOVID-19. Спад производства во всех сферах при введении карантинных мер стал практически неизбежен. Надо признать еще и то, что Британия, в отличие от ряда других стран, откладывала введение карантина дольше и ослабляла его медленнее. В результате на Альбионе самый глубокий спад среди всех государств "большой семерки". Снижение экономических показателей страны вдвое больше, чем 10,6 процента падения экономики США за тот же период. Спад в Великобритании превзошел спад во Франции, Германии и Италии. Канада и Япония пока еще не опубликовали данные за второй квартал, но там не ожидают более значительного падения экономики, чем в Великобритании.

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Канцлер британского казначейства Риши Сунак назвал вещи своими именами: "Сегодняшняя статистика подтверждает, что тяжелые времена наступили. Сотни тысяч людей потеряли свою работу, и, как ни печально, в ближайшие месяцы потеряют ее еще большее число британцев".

Между тем оптимизм по части дальнейшего восстановления экономики пока еще более чем осторожен. Занятость в Великобритании установила рекорд падения за минувшее десятилетие. Рут Грегори, старший экономист по Великобритании в Capital Economics, сказала, что последние данные о занятости - это всего лишь "затишье перед бурей". По оценкам Грегори, "трещины, очевидные в последнем пакете данных по рынку труда, скорее всего скоро превратятся в пропасть, а уровень безработицы вырастет с 3,9% до примерно 7% к середине 2021 года". Дальнейший рост безработицы в ближайшие месяцы, как считает экономист, "почти неизбежен". Рут Грегори предсказывает, что восстановление экономики Соединенного Королевства будет медленным.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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