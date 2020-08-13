Подножку Британии поставил, как не трудно догадаться, все тот же СOVID-19. Спад производства во всех сферах при введении карантинных мер стал практически неизбежен. Надо признать еще и то, что Британия, в отличие от ряда других стран, откладывала введение карантина дольше и ослабляла его медленнее. В результате на Альбионе самый глубокий спад среди всех государств "большой семерки". Снижение экономических показателей страны вдвое больше, чем 10,6 процента падения экономики США за тот же период. Спад в Великобритании превзошел спад во Франции, Германии и Италии. Канада и Япония пока еще не опубликовали данные за второй квартал, но там не ожидают более значительного падения экономики, чем в Великобритании.
Канцлер британского казначейства Риши Сунак назвал вещи своими именами: "Сегодняшняя статистика подтверждает, что тяжелые времена наступили. Сотни тысяч людей потеряли свою работу, и, как ни печально, в ближайшие месяцы потеряют ее еще большее число британцев".
Между тем оптимизм по части дальнейшего восстановления экономики пока еще более чем осторожен. Занятость в Великобритании установила рекорд падения за минувшее десятилетие. Рут Грегори, старший экономист по Великобритании в Capital Economics, сказала, что последние данные о занятости - это всего лишь "затишье перед бурей". По оценкам Грегори, "трещины, очевидные в последнем пакете данных по рынку труда, скорее всего скоро превратятся в пропасть, а уровень безработицы вырастет с 3,9% до примерно 7% к середине 2021 года". Дальнейший рост безработицы в ближайшие месяцы, как считает экономист, "почти неизбежен". Рут Грегори предсказывает, что восстановление экономики Соединенного Королевства будет медленным.