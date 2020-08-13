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13.08.2020 09:40
Рубрика: Общество

Выявлена связь между резус-фактором и риском заболеть COVID-19

Текст: Тимур Алимов

Стремительное распространение заболеваемости новым коронавирусом характерно для стран, у большинства жителей которых отрицательный резус-фактор (Rh-). К такому выводу пришла группа ученых из Испании и Бразилии, изучившая темпы пандемии в 126 государствах. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов medRxiv.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Как пояснили авторы работы, за основу в каждой стране была взята дата с первыми 30 инфицированными и развитие ситуации в течение 12 дней. Данное соотношение и показало, что экспоненциальный рост числа заражений был характерен для стран, большинство жителей которых имеют отрицательный резус-фактор. К таким, в частности, относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Великобритания, Испания, Новая Зеландия, США и Швейцария.

Ученые отметили, что положительная корреляция быстрого распространения заболеваемости COVID-19 была выявлена и с другими факторами, в числе которых, например, высокое соотношение людей пожилого и трудоспособного возраста, распространенность рака легких, доля населения в городских районах, потребление алкоголя, распространенность курения, низкие уровни витамина D.

По словам исследователей, выявленная связь подтверждается и тем, что у людей с отрицательным резус-фактором существенно выше риск развития заболеваний, связанных с иммунитетом, а также сердечно-сосудистых и респираторных болезней, которые усиливают вероятность заражения коронавирусом и влияют на тяжесть заболевания.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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