Вышел трейлер мелодрамы с Хабенским и Пересильд "Трое"

Константин Хабенский на своем YouTube-канале показал трейлер мелодрамы лауреатки Берлинского МКФ Анны Меликян "Трое". Где экранными партнершами актера выступили Виктория Исакова и Юлия Пересильд.

Меликян - режиссер, сопродюсер и соавтор сценария. Наряду с Евгенией Хрипковой ("Звоните ДиКаприо!", "Елки последние", "Восьмидесятые").

"Муж, жена и другая женщина. В кадре только трое", - сухо сообщает синопсис. Да более развернутого и не требуется - больших красот трейлер ясно дает понять, что речь в картине об измене.

Дата премьеры будет объявлена позднее.