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Вышел трейлер мелодрамы с Хабенским и Пересильд "Трое"

Новости
    13.08.2020, 15:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Константин Хабенский Фото: youtube.com/ Константин Хабенский
Фото: youtube.com/ Константин Хабенский

Константин Хабенский на своем YouTube-канале показал трейлер мелодрамы лауреатки Берлинского МКФ Анны Меликян "Трое". Где экранными партнершами актера выступили Виктория Исакова и Юлия Пересильд.

Фото: youtube.com/ UMS FILM
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Меликян - режиссер, сопродюсер и соавтор сценария. Наряду с Евгенией Хрипковой ("Звоните ДиКаприо!", "Елки последние", "Восьмидесятые").

"Муж, жена и другая женщина. В кадре только трое", - сухо сообщает синопсис. Да более развернутого и не требуется - больших красот трейлер ясно дает понять, что речь в картине об измене.

Дата премьеры будет объявлена позднее.

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