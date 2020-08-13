Вышла стратегия A Total War Saga: TROY. Ее бесплатно раздают в течение суток

В онлайн-магазине Epic Games Store состоялся релиз стратегии легендарной серии Total War с подзаголовком TROY.

Новая A Total War Saga: TROY от студии Creative Assembly позволит геймерам напрямую повлиять на ход Троянской войны. Для управления доступны ключевые персонажи, такие Ахиллес или Гектор.

Стоит отметить, что первые 24 часа игру можно получить бесплатно - для этого ее надо добавить к себе на аккаунт, она останется там навсегда.

На данный момент проект уже имеет оценку 75 баллов на сайте-агрегаторе Metacritic на основе 18 рецензий.