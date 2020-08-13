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Вышла стратегия A Total War Saga: TROY. Ее бесплатно раздают в течение суток

Текст:   Богдан Бобров
13.08.2020,  
16:29
Фото: Epic Games Store Фото: Epic Games Store
Фото: Epic Games Store

В онлайн-магазине Epic Games Store состоялся релиз стратегии легендарной серии Total War с подзаголовком TROY.

Новая A Total War Saga: TROY от студии Creative Assembly позволит геймерам напрямую повлиять на ход Троянской войны. Для управления доступны ключевые персонажи, такие Ахиллес или Гектор.

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Стоит отметить, что первые 24 часа игру можно получить бесплатно - для этого ее надо добавить к себе на аккаунт, она останется там навсегда.

На данный момент проект уже имеет оценку 75 баллов на сайте-агрегаторе Metacritic на основе 18 рецензий.

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