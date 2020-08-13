Взрыв в порту Бейрута разрушил около четырех тысяч домов

Управление внутренней безопасности Ливана распространило в среду данные предварительной оценки урона, нанесенного жилому фонду в результате взрыва в порту. ЧП привело к полному или частичному разрушению 3 972 зданий Бейрута, также повреждено 4 214 автомобилей.

Правоохранительные органы усилили патрулирование кварталов, где расположены поврежденные постройки. "После задержания 40 человек, занимавшихся мародерством, в эти кварталы направлены дополнительные отряда жандармерии", - цитирует ТАСС сообщение.

По данным директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричарда Бреннана, в Бейруте нефункциональны свыше 50% клиник и медицинских центров. Член кризисного штаба при мэрии Бейрута Хода Куста уточнила, что наибольший материальный урон получили три больших госпиталя. Самые серьезные разрушения отмечены в старинных кварталах христианской части Бейрута Джумейзи и Мар-Микаэл. Именно здесь сосредоточены сейчас основные силы волонтеров, участвующих в разборке завалов. Без жилья в столице остались 300 тысяч человек.

Напомним, взрыв в порту Бейрута прогремел четвертого августа. Причиной трагедии стало возгорание во время сварочных работ свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. По последним данным, погиб 171 человек, пострадали около шести тысяч, десятки числятся пропавшими без вести.