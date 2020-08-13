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13.08.2020 18:45
Рубрика: Власть

Убийственная реклама

За пропаганду наркотиков в интернете усилят наказание
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
За пропаганду наркотиков в интернете предлагается не просто наказывать рублем , но еще и привлекать к уголовной ответственности.

На важные моменты в борьбе с наркотиками обратило внимание Министерство внутренних дел РФ, когда представило на обсуждение общества свой новый законопроект. Документ, вводит в правовую практику понятие "пропаганда наркотических средств и психотропных веществ". Удивительно, но наркотики в Сети пропагандируют уже не первый год, но самого понятия "пропаганда наркотиков" у нас как бы и не существовало. А раз пропаганды у нас в законе нет, то, соответственно, нет за это и ответственности.

Наркотики в Сети пропагандируют давно, но самого понятия «пропаганда наркотиков» не существовало

Полицейское ведомство предлагает ввести уголовную ответственность за распространение информации о смертельной отраве в интернете. Материальная ответственность за распространение информации об опасной отраве есть и сегодня, но эта ответственность исключительно административная. Получается из этого сегодня вот что. Нашли правоохранители нарушителя, оштрафовали, он деньги заплатил и продолжил свое черное дело. Теперь возможности второй раз заплатить и забыть о наказании у тех, кто рекламирует отраву, может и не быть. Наркотики сегодня приносят распространителям больше дохода, чем торговля оружием. Так что оплатить штраф для таких людей вообще не проблема.

За что предлагается в законопроекте наказывать? В списке кроме наркотиков, психотропных веществ прокурсоры и наркосодержащие растения. На будущее записали фразу о "новых потенциально опасных психоактивных веществах".

Все это потребует внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Изменения в законе позволят наказывать тех, кого уже штрафовали за пропаганду в интернете отравы.

Фото: istock
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Напомним, что Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, в котором предлагалось поднять штраф за распространение информации о наркотиках в Сети до полутора миллионов рублей. Поправить в сторону серьезного удорожания соответствующие положения Административного кодекса предложило правительство страны. Эта сумма для юридических лиц. К этому добавляется приостановка работы на 90 дней.

Для отдельных граждан штрафы могут подняться до 30 000 рублей. Приезжим гражданам из других государств придется заплатить столько же, но потом им грозит арест на 15 суток и принудительная отправка домой.

Операторы связи, если помедлят с блокировкой пропаганды наркотиков, заплатят до полумиллиона рублей. При повторном нарушении в течение года сумма вырастит в полтора раза.

На сколько важны такие поправки в законы, показывает статистика Роскомнадзора. Так, за последние годы, начиная с 2012-го года, Роскомнадзор удалил больше 112 000 материалов о пропаганде наркотиков в Сети. Заблокировано было больше 13 тысяч материалов.

Власть Право Уголовное право Борьба с наркотиками

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