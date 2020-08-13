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13.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5057 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1. Москва 692
  • 2. Свердловская область 162
  • 3. Санкт-Петербург 160
  • 4. Московская область 148
  • 5. Нижегородская область 130
  • 6. Ростовская область 125
  • 7. Красноярский край 121
  • 8. Иркутская область 115
  • 9. Ханты-Мансийский АО 108
  • 10. Омская область 108
  • 11. Ставропольский край 105
  • 12. Оренбургская область 105
  • 13. Волгоградская область 102
  • 14. Кемеровская область 98
  • 15. Саратовская область 95
  • 16. Воронежская область 94
  • 17. Ульяновская область 94
  • 18. Приморский край 92
  • 19. Ямало-Ненецкий АО 91
  • 20. Краснодарский край 90
  • 21. Алтайский край 87
  • 22. Челябинская область 84
  • 23. Хабаровский край 81
  • 24. Орловская область 80
  • 25. Пермский край 72
  • 26. Архангельская область 68
  • 27. Мурманская область 67
  • 28. Тюменская область 65
  • 29. Сахалинская область 64
  • 30. Республика Саха (Якутия) 62
  • 31. Кировская область 55
  • 32. Пензенская область 55
  • 33. Белгородская область 53
  • 34. Новосибирская область 53
  • 35. Республика Калмыкия 52
  • 36. Самарская область 51
  • 37. Костромская область 50
  • 38. Республика Дагестан 49
  • 39. Томская область 48
  • 40. Республика Коми 45
  • 41. Ярославская область 42
  • 42. Республика Крым 38
  • 43. Псковская область 37
  • 44. Астраханская область 35
  • 45. Республика Башкортостан 35
  • 46. Чувашская Республика 35
  • 47. Тульская область 33
  • 48. Брянская область 32
  • 49. Республика Бурятия 32
  • 50. Республика Мордовия 31
  • 51. Рязанская область 30
  • 52. Ивановская область 29
  • 53. Вологодская область 29
  • 54. Ленинградская область 29
  • 55. Республика Татарстан 29
  • 56. Курская область 28
  • 57. Тверская область 28
  • 58. Калужская область 27
  • 59. Удмуртская Республика 27
  • 60. Республика Карелия 26
  • 61. Тамбовская область 25
  • 62. Республика Тыва 25
  • 63. Магаданская область 23
  • 64. Республика Ингушетия 21
  • 65. Владимирская область 20
  • 66. Республика Адыгея 20
  • 67. Новгородская область 19
  • 68. Республика Хакасия 18
  • 69. Забайкальский край 18
  • 70. Курганская область 17
  • 71. Липецкая область 16
  • 72. Кабардино-Балкарская Республика 16
  • 73. Камчатский край 16
  • 74. Республика Марий Эл 15
  • 75. Смоленская область 14
  • 76. Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 77. Амурская область 13
  • 78. Калининградская область 11
  • 79. Республика Горный Алтай 11
  • 80. Республика Северная Осетия 8
  • 81. Чеченская Республика 5
  • 82. Еврейская АО 2
  • 83. г. Севастополь 2
Всего с России зарегистрирован 907 758 случай (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,0%
  2. Московская область, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%
  3. Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Владимирская область, Липецкая область 0,3%

За последние сутки подтверждено 124 летальных случая:

  1. Владимирская область 3
  2. Ивановская область 1
  3. Московская область 4
  4. Рязанская область 2
  5. Смоленская область 1
  6. Тамбовская область 1
  7. Тверская область 2
  8. Тульская область 3
  9. Москва 11
  10. Республика Карелия 1
  11. Республика Коми 2
  12. Архангельская область 7
  13. Ленинградская область 4
  14. Мурманская область 3
  15. Санкт-Петербург 15
  16. Республика Крым 1
  17. Краснодарский край 2
  18. Астраханская область 1
  19. Ростовская область 3
  20. Севастополь 1
  21. Республика Дагестан 3
  22. Ставропольский край 3
  23. Республика Чувашия 1
  24. Пермский край 3
  25. Кировская область 1
  26. Нижегородская область 3
  27. Оренбургская область 4
  28. Пензенская область 1
  29. Самарская область 2
  30. Курганская область 1
  31. Свердловская область 7
  32. Ханты-Мансийский АО 2
  33. Красноярский край 4
  34. Иркутская область 7
  35. Новосибирская область 6
  36. Омская область 5
  37. Томская область 1
  38. Приморский край 1
  39. Хабаровский край 1
За весь период пандемии в России умерло 15 384 человека

За прошедшие сутки выписано из стационаров 6098 выздоровевших:

  1. Белгородская область 36
  2. Брянская область 17
  3. Владимирская область 12
  4. Воронежская область 164
  5. Ивановская область 49
  6. Калужская область 33
  7. Костромская область 7
  8. Курская область 71
  9. Липецкая область 115
  10. Московская область 150
  11. Орловская область 64
  12. Рязанская область 16
  13. Смоленская область 18
  14. Тамбовская область 37
  15. Тверская область 14
  16. Тульская область 38
  17. Ярославская область 38
  18. Москва 787
  19. Республика Карелия 28
  20. Республика Коми 45
  21. Архангельская область 32
  22. Ненецкий автономный округ 2
  23. Вологодская область 19
  24. Калининградская область 4
  25. Ленинградская область 16
  26. Мурманская область 149
  27. Новгородская область 17
  28. Псковская область 46
  29. Санкт-Петербург 96
  30. Республика Адыгея 36
  31. Республика Калмыкия 16
  32. Республика Крым 62
  33. Краснодарский край 41
  34. Астраханская область 45
  35. Волгоградская область 91
  36. Ростовская область 122
  37. Севастополь 2
  38. Республика Дагестан 50
  39. Республика Ингушетия 71
  40. Кабардино-Балкарская Республика 19
  41. Карачаево-Черкесская Республика 32
  42. Республика Северная Осетия - Алания 2
  43. Ставропольский край 79
  44. Республика Башкортостан 256
  45. Республика Марий Эл 19
  46. Республика Мордовия 31
  47. Республика Татарстан 36
  48. Удмуртская Республика 29
  49. Республика Чувашия 172
  50. Пермский край 42
  51. Кировская область 16
  52. Нижегородская область 242
  53. Оренбургская область 135
  54. Пензенская область 129
  55. Самарская область 52
  56. Саратовская область 93
  57. Ульяновская область 73
  58. Курганская область 21
  59. Свердловская область 78
  60. Тюменская область 93
  61. Ханты-Мансийский АО 65
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 49
  63. Челябинская область 102
  64. Республика Алтай 38
  65. Республика Тыва 106
  66. Республика Хакасия 36
  67. Алтайский край 105
  68. Красноярский край 63
  69. Иркутская область 182
  70. Кемеровская область 97
  71. Новосибирская область 152
  72. Омская область 189
  73. Томская область 61
  74. Республика Бурятия 73
  75. Республика Саха (Якутия) 29
  76. Забайкальский край 13
  77. Камчатский край 7
  78. Приморский край 115
  79. Амурская область 67
  80. Магаданская область 25
  81. Хабаровский край 161
  82. Сахалинская область 58
За весь период пандемии выписано из стационаров России 716 396 выздоровевших
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