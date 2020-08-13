За сутки в России подтверждено 5057 случаев COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

1. Москва 692

2. Свердловская область 162

3. Санкт-Петербург 160

4. Московская область 148

5. Нижегородская область 130

6. Ростовская область 125

7. Красноярский край 121

8. Иркутская область 115

9. Ханты-Мансийский АО 108

10. Омская область 108

11. Ставропольский край 105

12. Оренбургская область 105

13. Волгоградская область 102

14. Кемеровская область 98

15. Саратовская область 95

16. Воронежская область 94

17. Ульяновская область 94

18. Приморский край 92

19. Ямало-Ненецкий АО 91

20. Краснодарский край 90

21. Алтайский край 87

22. Челябинская область 84

23. Хабаровский край 81

24. Орловская область 80

25. Пермский край 72

26. Архангельская область 68

27. Мурманская область 67

28. Тюменская область 65

29. Сахалинская область 64

30. Республика Саха (Якутия) 62

31. Кировская область 55

32. Пензенская область 55

33. Белгородская область 53

34. Новосибирская область 53

35. Республика Калмыкия 52

36. Самарская область 51

37. Костромская область 50

38. Республика Дагестан 49

39. Томская область 48

40. Республика Коми 45

41. Ярославская область 42

42. Республика Крым 38

43. Псковская область 37

44. Астраханская область 35

45. Республика Башкортостан 35

46. Чувашская Республика 35

47. Тульская область 33

48. Брянская область 32

49. Республика Бурятия 32

50. Республика Мордовия 31

51. Рязанская область 30

52. Ивановская область 29

53. Вологодская область 29

54. Ленинградская область 29

55. Республика Татарстан 29

56. Курская область 28

57. Тверская область 28

58. Калужская область 27

59. Удмуртская Республика 27

60. Республика Карелия 26

61. Тамбовская область 25

62. Республика Тыва 25

63. Магаданская область 23

64. Республика Ингушетия 21

65. Владимирская область 20

66. Республика Адыгея 20

67. Новгородская область 19

68. Республика Хакасия 18

69. Забайкальский край 18

70. Курганская область 17

71. Липецкая область 16

72. Кабардино-Балкарская Республика 16

73. Камчатский край 16

74. Республика Марий Эл 15

75. Смоленская область 14

76. Карачаево-Черкесская Республика 14

77. Амурская область 13

78. Калининградская область 11

79. Республика Горный Алтай 11

80. Республика Северная Осетия 8

81. Чеченская Республика 5

82. Еврейская АО 2

83. г. Севастополь 2

Всего с России зарегистрирован 907 758 случай (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,0% Московская область, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2% Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Владимирская область, Липецкая область 0,3%

За последние сутки подтверждено 124 летальных случая:

Владимирская область 3 Ивановская область 1 Московская область 4 Рязанская область 2 Смоленская область 1 Тамбовская область 1 Тверская область 2 Тульская область 3 Москва 11 Республика Карелия 1 Республика Коми 2 Архангельская область 7 Ленинградская область 4 Мурманская область 3 Санкт-Петербург 15 Республика Крым 1 Краснодарский край 2 Астраханская область 1 Ростовская область 3 Севастополь 1 Республика Дагестан 3 Ставропольский край 3 Республика Чувашия 1 Пермский край 3 Кировская область 1 Нижегородская область 3 Оренбургская область 4 Пензенская область 1 Самарская область 2 Курганская область 1 Свердловская область 7 Ханты-Мансийский АО 2 Красноярский край 4 Иркутская область 7 Новосибирская область 6 Омская область 5 Томская область 1 Приморский край 1 Хабаровский край 1

За весь период пандемии в России умерло 15 384 человека

За прошедшие сутки выписано из стационаров 6098 выздоровевших:

Белгородская область 36 Брянская область 17 Владимирская область 12 Воронежская область 164 Ивановская область 49 Калужская область 33 Костромская область 7 Курская область 71 Липецкая область 115 Московская область 150 Орловская область 64 Рязанская область 16 Смоленская область 18 Тамбовская область 37 Тверская область 14 Тульская область 38 Ярославская область 38 Москва 787 Республика Карелия 28 Республика Коми 45 Архангельская область 32 Ненецкий автономный округ 2 Вологодская область 19 Калининградская область 4 Ленинградская область 16 Мурманская область 149 Новгородская область 17 Псковская область 46 Санкт-Петербург 96 Республика Адыгея 36 Республика Калмыкия 16 Республика Крым 62 Краснодарский край 41 Астраханская область 45 Волгоградская область 91 Ростовская область 122 Севастополь 2 Республика Дагестан 50 Республика Ингушетия 71 Кабардино-Балкарская Республика 19 Карачаево-Черкесская Республика 32 Республика Северная Осетия - Алания 2 Ставропольский край 79 Республика Башкортостан 256 Республика Марий Эл 19 Республика Мордовия 31 Республика Татарстан 36 Удмуртская Республика 29 Республика Чувашия 172 Пермский край 42 Кировская область 16 Нижегородская область 242 Оренбургская область 135 Пензенская область 129 Самарская область 52 Саратовская область 93 Ульяновская область 73 Курганская область 21 Свердловская область 78 Тюменская область 93 Ханты-Мансийский АО 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 49 Челябинская область 102 Республика Алтай 38 Республика Тыва 106 Республика Хакасия 36 Алтайский край 105 Красноярский край 63 Иркутская область 182 Кемеровская область 97 Новосибирская область 152 Омская область 189 Томская область 61 Республика Бурятия 73 Республика Саха (Якутия) 29 Забайкальский край 13 Камчатский край 7 Приморский край 115 Амурская область 67 Магаданская область 25 Хабаровский край 161 Сахалинская область 58

За весь период пандемии выписано из стационаров России 716 396 выздоровевших