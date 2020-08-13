За сутки в России подтверждено 5057 случаев COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1. Москва 692
- 2. Свердловская область 162
- 3. Санкт-Петербург 160
- 4. Московская область 148
- 5. Нижегородская область 130
- 6. Ростовская область 125
- 7. Красноярский край 121
- 8. Иркутская область 115
- 9. Ханты-Мансийский АО 108
- 10. Омская область 108
- 11. Ставропольский край 105
- 12. Оренбургская область 105
- 13. Волгоградская область 102
- 14. Кемеровская область 98
- 15. Саратовская область 95
- 16. Воронежская область 94
- 17. Ульяновская область 94
- 18. Приморский край 92
- 19. Ямало-Ненецкий АО 91
- 20. Краснодарский край 90
- 21. Алтайский край 87
- 22. Челябинская область 84
- 23. Хабаровский край 81
- 24. Орловская область 80
- 25. Пермский край 72
- 26. Архангельская область 68
- 27. Мурманская область 67
- 28. Тюменская область 65
- 29. Сахалинская область 64
- 30. Республика Саха (Якутия) 62
- 31. Кировская область 55
- 32. Пензенская область 55
- 33. Белгородская область 53
- 34. Новосибирская область 53
- 35. Республика Калмыкия 52
- 36. Самарская область 51
- 37. Костромская область 50
- 38. Республика Дагестан 49
- 39. Томская область 48
- 40. Республика Коми 45
- 41. Ярославская область 42
- 42. Республика Крым 38
- 43. Псковская область 37
- 44. Астраханская область 35
- 45. Республика Башкортостан 35
- 46. Чувашская Республика 35
- 47. Тульская область 33
- 48. Брянская область 32
- 49. Республика Бурятия 32
- 50. Республика Мордовия 31
- 51. Рязанская область 30
- 52. Ивановская область 29
- 53. Вологодская область 29
- 54. Ленинградская область 29
- 55. Республика Татарстан 29
- 56. Курская область 28
- 57. Тверская область 28
- 58. Калужская область 27
- 59. Удмуртская Республика 27
- 60. Республика Карелия 26
- 61. Тамбовская область 25
- 62. Республика Тыва 25
- 63. Магаданская область 23
- 64. Республика Ингушетия 21
- 65. Владимирская область 20
- 66. Республика Адыгея 20
- 67. Новгородская область 19
- 68. Республика Хакасия 18
- 69. Забайкальский край 18
- 70. Курганская область 17
- 71. Липецкая область 16
- 72. Кабардино-Балкарская Республика 16
- 73. Камчатский край 16
- 74. Республика Марий Эл 15
- 75. Смоленская область 14
- 76. Карачаево-Черкесская Республика 14
- 77. Амурская область 13
- 78. Калининградская область 11
- 79. Республика Горный Алтай 11
- 80. Республика Северная Осетия 8
- 81. Чеченская Республика 5
- 82. Еврейская АО 2
- 83. г. Севастополь 2
Всего с России зарегистрирован 907 758 случай (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,0%
- Московская область, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%
- Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Владимирская область, Липецкая область 0,3%
За последние сутки подтверждено 124 летальных случая:
- Владимирская область 3
- Ивановская область 1
- Московская область 4
- Рязанская область 2
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 3
- Москва 11
- Республика Карелия 1
- Республика Коми 2
- Архангельская область 7
- Ленинградская область 4
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 15
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Ростовская область 3
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 3
- Ставропольский край 3
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 3
- Оренбургская область 4
- Пензенская область 1
- Самарская область 2
- Курганская область 1
- Свердловская область 7
- Ханты-Мансийский АО 2
- Красноярский край 4
- Иркутская область 7
- Новосибирская область 6
- Омская область 5
- Томская область 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период пандемии в России умерло 15 384 человека
За прошедшие сутки выписано из стационаров 6098 выздоровевших:
- Белгородская область 36
- Брянская область 17
- Владимирская область 12
- Воронежская область 164
- Ивановская область 49
- Калужская область 33
- Костромская область 7
- Курская область 71
- Липецкая область 115
- Московская область 150
- Орловская область 64
- Рязанская область 16
- Смоленская область 18
- Тамбовская область 37
- Тверская область 14
- Тульская область 38
- Ярославская область 38
- Москва 787
- Республика Карелия 28
- Республика Коми 45
- Архангельская область 32
- Ненецкий автономный округ 2
- Вологодская область 19
- Калининградская область 4
- Ленинградская область 16
- Мурманская область 149
- Новгородская область 17
- Псковская область 46
- Санкт-Петербург 96
- Республика Адыгея 36
- Республика Калмыкия 16
- Республика Крым 62
- Краснодарский край 41
- Астраханская область 45
- Волгоградская область 91
- Ростовская область 122
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 50
- Республика Ингушетия 71
- Кабардино-Балкарская Республика 19
- Карачаево-Черкесская Республика 32
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Ставропольский край 79
- Республика Башкортостан 256
- Республика Марий Эл 19
- Республика Мордовия 31
- Республика Татарстан 36
- Удмуртская Республика 29
- Республика Чувашия 172
- Пермский край 42
- Кировская область 16
- Нижегородская область 242
- Оренбургская область 135
- Пензенская область 129
- Самарская область 52
- Саратовская область 93
- Ульяновская область 73
- Курганская область 21
- Свердловская область 78
- Тюменская область 93
- Ханты-Мансийский АО 65
- Ямало-Ненецкий автономный округ 49
- Челябинская область 102
- Республика Алтай 38
- Республика Тыва 106
- Республика Хакасия 36
- Алтайский край 105
- Красноярский край 63
- Иркутская область 182
- Кемеровская область 97
- Новосибирская область 152
- Омская область 189
- Томская область 61
- Республика Бурятия 73
- Республика Саха (Якутия) 29
- Забайкальский край 13
- Камчатский край 7
- Приморский край 115
- Амурская область 67
- Магаданская область 25
- Хабаровский край 161
- Сахалинская область 58
За весь период пандемии выписано из стационаров России 716 396 выздоровевших