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13.08.2020 16:41
Рубрика: Власть

Захарова заявила о наличии попыток внешнего вмешательства в дела Беларуси

Текст: Андрей Васильев
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге в российском внешнеполитическом ведомстве заявила о наличии попыток внешнего вмешательства в дела Беларуси.

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По словам Захаровой, в Москве обеспокоены массовыми беспорядками в Беларуси и усматривают вмешательство во внутреннюю ситуацию в стране извне. "Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениям общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - пояснила Мария Захарова, добавив, что применение подобных методов было ранее видно в других странах.

Она призывала все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия, подтвердив заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси. Как отметила официальный представитель российского МИД в Москве рассчитывают на то, что в скором времени обстановка в соседней стране нормализуется и вернется в спокойное русло. Захарова также назвала безосновательными попытки найти "русский след" в организации беспорядков в Беларуси. По ее словам, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев находится в тесном контакте с белорусскими компетентными органами.

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