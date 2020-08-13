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13.08.2020 13:40
Рубрика: Власть

Госдума готовит закон о блокировке номеров телефонных мошенников

Текст: Татьяна Замахина
Подготовлен и проходит согласования законопроект, который позволит заблокировать номера мошенников, звонящих якобы с телефонов банков. Принятие ожидается к середине 2021 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Гражданам звонят "фальшивые" представители финансовых организаций, которые выманивают у клиентов банков ПИН-коды для получения доступа к их деньгам. Этой весной количество таких звонков увеличилось на 300 процентов, сообщали ранее в Центробанке.

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Парламентарии не оставили проблему без внимания: подготовлен законопроект, который поможет противодействовать подмене абонентских номеров. Документ предполагает технические и организационные меры противодействия мошенничеству.

Анатолий Аксаков отметил, что законопроект подготовлен, однако требует множества согласований. "Он затрагивает интересы многих организаций, в том числе телекоммуникационных, - пояснил депутат в комментарии ТАСС. - И мы решили его предварительно согласовать на уровне ведомств, которые курируют эти темы".

Согласования идут с ФСБ, МВД, Минкомсвязи, Центробанком, а также с теми компаниями, которые должны будут эту законодательную норму выполнять, пояснил депутат. Первые отзывы, по его словам, ожидаются к сентябрю.

- Думаю, ввиду актуальности темы этот закон может быть принят в первой половине следующего года - это вполне реально, - заявил он. - Осенью вряд ли: времени мало, а закон непростой, надо тщательно прописать.

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