Те, кто лишился жилья из-за природных и техногенных катаклизмов, смогут быстрее получить сертификат на новую квартиру или дом.

Вступило в силу постановление правительства РФ, утверждающее упрощенный порядок проведения оценки и обследования домов, пострадавших в результате ЧС.

Как рассказали "РГ" в Федеральной кадастровой палате, пострадавшим не нужно будет подавать в комиссию документы о праве собственности и заявление о проведении обследования их дома. Перечень домов, расположенных в границах зон ЧС, будет составлен на основе данных Единого госреестра недвижимости (к 1 июля в ЕГРН внесены данные о 4542 зонах затопления и 2530 зонах подтопления). Дома будут обследованы в кратчайшие сроки и оперативно признаны пригодными или непригодными для проживания.

Ранее для определения границ зон ЧС использовались разные источники информации: обследования по выявлению паводкоопасных территорий, сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ. Границы зон могут меняться в случае возникновения аварий и других чрезвычайных ситуаций. При ЧС местные власти запрашивают сведения госреестра недвижимости об объектах, пострадавших от затопления, что необходимо для установления права на получение государственного жилищного сертификата. В том числе - при утрате правоудостоверяющих документов на недвижимость. При наводнениях, землетрясениях, лесных пожарах это происходит часто. Филиалы кадастровой палаты, в свою очередь, организуют оперативный прием и обработку таких запросов. К 1 июля 2020 года в ЕГРН внесены данные о 4542 зонах затопления и 2530 зонах подтопления.