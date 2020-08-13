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Текст:   Ольга Игнатова 
23:22 12.08.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 179(8233)

Прочь от стихии

Жители разрушенных при ЧС домов быстрее получат жилье

Те, кто лишился жилья из-за природных и техногенных катаклизмов, смогут быстрее получить сертификат на новую квартиру или дом.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Вступило в силу постановление правительства РФ, утверждающее упрощенный порядок проведения оценки и обследования домов, пострадавших в результате ЧС.

Фото: Светлана Сибина
В России к проблеме аварийного жилья привлекут девелоперов

Как рассказали "РГ" в Федеральной кадастровой палате, пострадавшим не нужно будет подавать в комиссию документы о праве собственности и заявление о проведении обследования их дома. Перечень домов, расположенных в границах зон ЧС, будет составлен на основе данных Единого госреестра недвижимости (к 1 июля в ЕГРН внесены данные о 4542 зонах затопления и 2530 зонах подтопления). Дома будут обследованы в кратчайшие сроки и оперативно признаны пригодными или непригодными для проживания.

Ранее для определения границ зон ЧС использовались разные источники информации: обследования по выявлению паводкоопасных территорий, сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ. Границы зон могут меняться в случае возникновения аварий и других чрезвычайных ситуаций. При ЧС местные власти запрашивают сведения госреестра недвижимости об объектах, пострадавших от затопления, что необходимо для установления права на получение государственного жилищного сертификата. В том числе - при утрате правоудостоверяющих документов на недвижимость. При наводнениях, землетрясениях, лесных пожарах это происходит часто. Филиалы кадастровой палаты, в свою очередь, организуют оперативный прием и обработку таких запросов. К 1 июля 2020 года в ЕГРН внесены данные о 4542 зонах затопления и 2530 зонах подтопления.

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