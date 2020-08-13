Вера Звонарева и Анна Блинкова, выступающие в парном разряде, одержали победу в 1/8 финала турнира в американском Лексингтоне с призовым фондом 202 тысячи долларов.

Российские теннисистки со счетом 6:4, 6:2 обыграли Бернарду Перу и Арину Родионову, представляющих США и Австралию соответственно. В четвертьфинале Звонарева и Блинкова встретятся с Магдой Линетт из Польши и американкой Джессикой Пегулой.

Напомним, что в одиночном разряде Вера Звонарева вылетела в первом же круге. Блинкова преодолела стартовый раунд на отказе соперницы, но потом в двух партиях уступила чешке Мари Боузковой (4:6, 2:6).

На параллельном турнире в Праге с аналогичными призовыми россиянки тоже лучше выступают в паре. Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова, не преуспевшие в одиночке, в первом круге одолели румынку Симону Халеп и чешку Барбору Стрыцову - 6:3, 3:6, (10:8). Причем на чемпионском тай-брейке наши девушки отыгрались со счета 2:7.