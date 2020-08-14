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14.08.2020 22:33
Рубрика: Общество

Академик Гинцбург: Прививка от COVID-19 будет действовать два года

Текст: Ирина Невинная
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Прививаться от новой коронавирусной инфекции нужно будет раз в два года, иммунитет после прививки будет сохраняться в течение этого срока, - считает глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Пока что этот срок определен опытом работы с вакциной против вируса Эбола, где у нас были возможности в течение двух лет наблюдать вакцинированных, в рамках того же распоряжения правительства, которое в своё время мы получили для работы в Гвинейской Республике, - пояснил ученый в интервью RT. - И там в течение двух лет на двух тысячах пациентов мы, соответственно, могли наблюдать действие этой вакцины. Действительно, протективные защитные антитела, титры антител сохранялись в течение двух лет".

Ученый уточнил, что поскольку технологическая платформа, которая использовалась для создания вакцин против вируса Эболы и COVID-19, фактически одна и та же, авторы разработки предполагают, что и длительность действия обеих вакцин будет примерно одинаковой. "В том бустерном варианте, в котором мы используем, срок действия иммунного ответа тоже составит не менее двух лет", - отметил академик.

При этом он уточнил, что ученые будут в дальнейшем отслеживать уровень протективного иммунитета у получивших прививку и информировать общественность о результатах.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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