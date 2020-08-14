Акция протеста в Минске завершилась без происшествий

Акция протеста в центре Минска прошла без инцидентов. Как передают ТАСС и РИА Новости, участники манифестации у Дома правительства начали расходиться по домам.

На площади Независимости к вечеру остаются лишь несколько сотен человек, в основном молодежь. Некоторые фотографируются на фоне бойцов внутренних войск. Волонтеры раздают воду и пиццу, убирают мусор, оставшийся после акции. Некоторые участники несанкционированного митинга заявили, что будут возвращаться сюда каждый день.

Силовики, охранявшие правительственные здания, также начали покидать свои позиции.

Во время проведения акции выход из метро на площадь Независимости был закрыт. "В целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыт вестибюль станции метро "Площадь Ленина" (со стороны Площади Независимости)​​​. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - отмечалось на странице подземки в социальной сети Twitter.