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14.08.2020 11:06

Американский писатель рассказал о борьбе с COVID-19 в Китае

10 августа на сайте еженедельного журнала The New Yorker опубликована статья известного американского писателя Питера Гесслера под заголовком "Как Китай контролирует эпидемию COVID-19". В ней автор рассказывает, как живет Китай в условиях эпидемии и как страна боролась с ней, сообщает в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

В 2019 году Питер Гесслер начал преподавать в Сычуаньском университете. Во время эпидемии он вместе с членами своей семьи стал свидетелем тех усилий, которые прилагали правительство и гражданское общество Китая для сдерживания распространения коронавируса нового типа. Он также своими глазами увидел реальные результаты этих действий и описал все происходящее, как непосредственный очевидец и участник. В своей статье Питер Гесслер отметил активную роль работников жилых комплексов в предотвращении и контроле над эпидемией в стране. Это полезный опыт, который стоит перенять другим странам, считает писатель. Он также констатировал, что Китай является страной, которая быстрее всех взяла под контроль распространение эпидемии. В то же время в США число новых подтвержденных случаев заражения и количество смертей продолжает постоянно расти.

По мнению Питера Гесслера, столь резко различающиеся тенденции развития эпидемической обстановки в двух государствах могут быть обусловлены идеологическими различиями в Китае и США. В частности, он отметил, что в китайском обществе превалируют такие ценности, как "уважение к науке", "упорный труд" и др. Кроме того, благодаря эффективному руководству правительства жители страны смогли активно участвовать в борьбе с эпидемией, одержав внушительную промежуточную победу и продолжая контролировать ситуацию. Американскому народу не хватает личной инициативы и возможностей в сфере противоэпидемической деятельности. Более того, власти США проявили некомпетентность и неспособность к решительным действиям, а также попытались отвлечь внимание мировой общественности от своего неумелого руководства с помощью многочисленных попыток политизировать ситуацию и стигматизировать Китай, называя его источником пандемии.

Свою личную точку зрения Питер Гесслер изложил в статье: нынешнее поражение США в борьбе с COVID-19 демонстрирует не только характерные ценности общества и черты граждан страны, но и указывают на структурные проблемы в правительстве, которые привели к краху системы здравоохранения и социального обеспечения.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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