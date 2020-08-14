Аналитики отметили резкий рост на рынке ноутбуков в начале августа

Аналитики AliExpress зафиксировали резкий рост интереса к ноутбукам, планшетам и компьютерным комплектующим. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании.

Спрос вырос более чем в два раза, отмечает издание. Наиболее популярными стали модели с размером дисплея в 14 или 15,6 дюйма. Продажи компьютерных комплектующих выросли на 20%, а спрос на планшеты - на 34%. При этом больше всего покупателей интересовали планшеты с диагональю экрана 10,1 и 8 дюйма. Аналитики связывают ажиотаж с началом подготовки к учебному году.