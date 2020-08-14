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14.08.2020 21:34
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова: За полгода из окон выпали 644 ребенка

Текст: Елена Яковлева

Более 640 детей выпало в России из окон за первое полугодие, 56 из них погибли, сообщила в пятницу, 14 августа детский омбудсмен Анна Кузнецова, сославшись на данные МВД.

Фото: istock
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей

Печальна также статистика и по утонувшим детям: за лето их количество выросло на 12 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

- Мы предложили вести эту статистику, - сказала Анна Кузнецова на "круглом столе по детской безопасности в Подмосковье, имея ввиду количество детей, выпавших их окон. - И я озвучиваю цифры. В предыдущие годы количество детей, выпавших из окон, было больше: в 2017 - 848 случаев (из них 106 погибших), в 2018 - 905 (123 погибших).

Что касается гибели на воде, то здесь общее число погибших снижается (почти на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), но количество утонувших детей растет.

По словам Анны Кузнецовой, за прошлый год погибло 545 детей, не охваченных формами организованного досуга, предоставленных сами себе, никем не присматриваемых, и никому не интересных в своих занятиях. Какова будет эта драматическая цифра в этом году, станет ясно в начале осени.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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