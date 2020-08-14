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14.08.2020 23:59
Рубрика: Спорт

"Бавария" разгромила "Барселону" со счетом 8:2 в Лиге чемпионов

Текст: Артур Нанян
Мюнхенская "Бавария" вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинальном матче немцы разгромили "Барселону" с невероятным счетом 8:2.
Фото: Manu Fernandez/Pool via REUTERS Фото: Manu Fernandez/Pool via REUTERS
Фото: Manu Fernandez/Pool via REUTERS

Если верить статистике последних лет, то у "Баварии" огромные шансы на победу в Лиге чемпионов. Дело в том, что в трех предыдущих встречах в плей-офф между этими командами дальше проходил будущий обладатель трофея.

Впрочем, не только этот интересный факт делает мюнхенцев в глазах многих экспертов главным фаворитом турнира. Просто объективно - "Бавария" сейчас сильнее всех. Безусловно, никто не гарантирует ей победы в Лиге чемпионов и ее надо добыть. Но пока равных немцам нет.

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Вот и в матче с "Барселоной" мюнхенцы, которые на прошлой неделе отгрузили четыре гола в ворота "Челси", уверенно разобрались с "сине-гранатовыми". К перерыву "Бавария" вела 4:1 благодаря дублю Томаса Мюллера, голам Ивана Перишича и Сержа Гнабри. Каталонцы же ответили только автоголом защитника Давида Алабы. К слову, "Барселона" впервые в истории Лиги чемпионов пропустила четыре мяча в первом тайме.

Во второй половине "Бавария" не сбавила оборотов. И отправила еще четыре мяча в ворота соперника. Дубль оформил Филиппе Коутинью, еще по голу забили Йозуа Киммих и Роберт Левандовски. У "Барселоны" же отличился Луис Суарес.

Как итог - 8:2 в пользу мюнхенцев, которые в полуфинале сыграют с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион". Вторую пару составили "Пари Сен-Жермен" - "РБ Лейпциг".

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