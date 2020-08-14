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14.08.2020 19:22
Рубрика: В мире

Брат Трампа оказался на больничной койке

Текст: Владимир Шилов

Младший брат президента США Роберт Трамп проходит обследование в одной из клиник Нью-Йорка, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

По ее словам, американский лидер позднее сам расскажет о ситуации более подробно, если посчитает нужным. Как утверждают источники телекомпании ABC, состояние его здоровья ухудшилось на прошлой неделе. В результате Роберт Трамп был помещен в палату интенсивной терапии больницы "Маунт Синай".

О диагнозе брата главы Белого дома доподлинно ничего неизвестно.

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