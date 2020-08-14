Банк России прокомментировал идею ввести 300-рублевую купюру

Центральный банк России не планирует выпускать ни 300 рублевые купюры, ни купюры другого достоинства. Об этом "РГ" сообщили в Банке России.

"В настоящее время расширение действующего банкнотного ряда другими номиналами не планируется", - заявили в пресс-службе банка.

Как сообщалось ранее, инициировать выпуск денежной купюры с номиналом в 300 рублей с видами города предложили в Екатеринбурге в связи с 300-летием города.

Напомним, что в последний раз купюры нового достоинства номиналом 2000 и 200 рублей в России были выпущены в 2017 году и появились в обороте осенью. По итогам голосования на них попали достопримечательности Дальнего Востока на двухтысячной и Крыма на двухсотрублевой.

Городам-финалистам голосования по символам для купюр в 200 и 2000 рублей ЦБ посвятил выпуск памятной серебряной монеты весом в один килограмм и диаметром 10 сантиметров. Ее тираж считается коллекционным и составил 75 экземпляров.