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14.08.2020 15:48
Рубрика: Экономика

Банк России прокомментировал идею ввести 300-рублевую купюру

Текст: Светлана Ментюкова
Центральный банк России не планирует выпускать ни 300 рублевые купюры, ни купюры другого достоинства. Об этом "РГ" сообщили в Банке России.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

"В настоящее время расширение действующего банкнотного ряда другими номиналами не планируется", - заявили в пресс-службе банка.

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Как сообщалось ранее, инициировать выпуск денежной купюры с номиналом в 300 рублей с видами города предложили в Екатеринбурге в связи с 300-летием города.

Напомним, что в последний раз купюры нового достоинства номиналом 2000 и 200 рублей в России были выпущены в 2017 году и появились в обороте осенью. По итогам голосования на них попали достопримечательности Дальнего Востока на двухтысячной и Крыма на двухсотрублевой.

Городам-финалистам голосования по символам для купюр в 200 и 2000 рублей ЦБ посвятил выпуск памятной серебряной монеты весом в один килограмм и диаметром 10 сантиметров. Ее тираж считается коллекционным и составил 75 экземпляров.

В регионах Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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