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14.08.2020 17:21
Рубрика: Экономика

ЦБ РФ: Инвесторам на бирже предложат сдать экзамен

Текст: Александр Проценко
Физические лица перед проведением сложных сделок на фондовом рынке будут проходить тесты на знание рисков, объявил ЦБ РФ. Не сдавшие такой экзамен клиенты брокеров в дальнейшем задумаются, стоит ли проводить подобные сделки, надеются в главном банке страны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банк России уже представил варианты тестов для розничных неквалифицированных инвесторов, которые те должны будут успешно пройти, чтобы получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Как рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамут, задания будут состоять из двух блоков и семи-восьми вопросов.

Проходить такие экзамены на профессионализм физические лица начнут с 1 апреля 2022 года, когда вступит в силу законопроект о категоризации инвесторов.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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