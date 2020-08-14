ЦБ РФ: Инвесторам на бирже предложат сдать экзамен

Физические лица перед проведением сложных сделок на фондовом рынке будут проходить тесты на знание рисков, объявил ЦБ РФ. Не сдавшие такой экзамен клиенты брокеров в дальнейшем задумаются, стоит ли проводить подобные сделки, надеются в главном банке страны.

Банк России уже представил варианты тестов для розничных неквалифицированных инвесторов, которые те должны будут успешно пройти, чтобы получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке.

Как рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамут, задания будут состоять из двух блоков и семи-восьми вопросов.

Проходить такие экзамены на профессионализм физические лица начнут с 1 апреля 2022 года, когда вступит в силу законопроект о категоризации инвесторов.