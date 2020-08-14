Что в кино: любовь и роботы, нуар и призраки, война и рейв

Посткоронавирусный широкий прокат снова берёт в основном числом (но хорошее попадается), а "Кинократия" снова пытается всё отсмотреть и о том, что отсмотрела, вам сжато и ёмко рассказать.

"Убийства по открыткам"

Фото: kinopoisk.ru

Джеффри Дин Морган в роли американского копа колесит по Европе, расследуя замысловатые убийства (арт-объекты из тел, журналистам рассылаются открытки). Интерес у него личный - одной из жертв стала его дочь. Но вычислить злоумышленника - это только полдела, надо ещё как-то доказать. Породистый детектив по роману-бестселлеру. Плюс-минус такой же, как все породистые детективы по романам-бестселлерам. Соавтор романа - шведка, большая часть действия разворачивается в Стокгольме, поэтому всё предсказуемо пасмурно, нудновато, нуаристо-скандинависто.

"Где-то во времени"

Фото: kinopoisk.ru

На пустынной дороге (буквально - пустыня кругом) таксист подбирает симпатичную леди. Они мило флиртуют, вдруг леди исчезает, а потом бац - и всё повторяется сначала. Мелкобюджетная фантастика с приятно неожиданным и остроумным уклоном в мифологию. Сценаристка и исполнительница одной из главных ролей Бринна Келли - большая фанатка "Сумеречной зоны", что, мягко говоря, заметно. Так что если вы тоже любите олдскульную фантастику, то не пропустите.

"Киллер по вызову"

Фото: kinopoisk.ru

Роджер Эвери в 90-х был соавтором Тарантино, но давным-давно исчез с радаров, а тут вдруг решил вернуться. С криминальной комедией как бы в духе раннего Тарантино. Киллер-психопат преследует только что откинувшегося уголовника и его семью - это исчерпывающий пересказ фильма. В целом не сказать, что совсем уж невыносимая, но довольно жалкая буффонада, напоминающая скорее потуги сделать "как у Тарантино" российских производителей комедий с бывшими кавээнщиками.

"Мой создатель"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё одна фантастика, от художника, помогавшего Данкану Джонсу в работе над "Луной 2112". Про робототехника, который в бункере мастерит роботов и разговаривает по телефону с мёртвой женой. Неглупая, но и не слишком умная, задумчиво-созерцательная, взор услаждающая. И не особо оригинальная: фактически та же "Луна 2112" встречает "Чёрное зеркало" и "Из машины". В осевой роли - постепенно налаживающий карьеру выходец из "Дивергентов" Тео Джеймс. (Рецензия)

"Форпост"

Фото: kinopoisk.ru

Американская военная драма на реальной основе про форпост в Афганистане, который какой-то умник придумал расположить на дне долины, в окружении гор. Такой бесплатный тир для талибов, выбирай себе удобную позицию и стреляй. Первый час - хроника армейских будней с грубым юмором и изрядной долей саспенса: вот только что был командир - а вот уже и нет командира. Второй час - безостановочная схватка с превосходящими силами противника, в плане эффекта присутствия и разных бабахов-тарарахов впечатляющая. В касте Орландо Блум, младший Иствуд, младший Гибсон, Калеб Лэндри Джонс, и все они большие молодцы.

"Призраки войны"

Фото: kinopoisk.ru

Мистический хоррор, у которого с "Форпостом" гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Например, общий оператор. Конец Второй мировой, американские десантники охраняют старинный особняк от недобитых нацистов. Тогда как и тех и других стращают призраки. Но всё на самом деле не то, чем кажется. Написал и снял, обратите внимание, Эрик Бесс - тот самый, что когда-то прославился "Эффектом бабочки".

"Отдай свою душу"

Фото: youtube.com

Южноафриканский хоррор стартовал было в российском прокате ещё 26 марта - за три дня до начала режима самоизоляции. Теперь навёрстывает упущенное и демонстрируется в нескольких наших кинотеатрах. Хотя смотреть там, по большому счёту, не на что. Робкое заигрывание с колоритом Чёрного континента так и остаётся робким заигрыванием, и по итогу перед нами предстаёт посредственный и скучный ужастик, где вся нехитрая интрига вдобавок раскрывается почти сразу же. Ну а наши локализаторы, очевидно, сочтя это недостаточным, решили засунуть "спойлер" ещё и в название - в оригинале фильм назывался более лаконично - "8".

"Сын дьявола"

Фото: twitter.com/TheChildRemains

Тоже вроде как мистический хоррор, но в действительности - стыдное копеечное недоразумение, "Сияние" для очень-очень бедных. В старый отель, переоборудованный из родильного дома для незамужних, прибывают беременная журналистка с психическим расстройством и её муж-композитор. И натыкаются на призраков и всякие тайны. Кстати, параллельно выходит "Час дьявола", не перепутайте. За этот ничего не скажем, но отметим, что оба в оригинале носят совсем другие названия.

"Рейв"

Фото: kinopoisk.ru

Трогательная драма взросления. Шотландия, 1994 год, в Соединенном Королевстве запрещают собираться под музыку с последовательными повторяющимися битами (именно в такой формулировке). А двое друзей-подростков из разных социальных слоёв отправляются как раз на такое подпольное сборище. Дружба, любовь, танцы, свобода, психоделический угар, качающая танцевальная электронщина. Душевно, словом.

Кроме того, в прокате - "Начало" Кристофера Нолана, судя по всему, призванное скрасить ожидание "Довода". А также российская комедия с Юлией Александровой и Андреем Бурковским "Красотка в ударе", российский хоррор "Атакан. Кровавая легенда", аниме "Human Lost: Исповедь неполноценного человека", фестивальный хит "Молочные зубы" - четыре награды Венеции, "Думай как собака" - для детишек, документалка "Неизвестная Италия. Матера - город из камня", плюс фильм-концерт "Рюити Сакамото: async в Park Avenue Armory" и тоже документалка "Рюити Сакамото: Кода".