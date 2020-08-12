Инженер-робототехник (Тео Джеймс) живет и трудится на секретной базе где-то среди живописных лесов, озёр и заснеженных скал. Вообще его наняла и поселила там некая могучая корпорация, но он втихаря своими проектами занят. С ним сожительствуют три робота - те самые проекты - и мёртвая любимая жена. Первый робот молчалив, бесполезен и неуклюж - большая коробка с ногами. Прототип номер два - улучшенная версия: умнее, ловчее, с четырьмя конечностями и развитым на уровне 16-летней девочки сознанием. Третий ещё в процессе допиливания, но уже настоящий андроид и выглядит почти как живая женщина. А мёртвая любимая жена загружена в специальный чудо-ящик и иногда оттуда звонит по телефону.

Об авторе фильма "Мой создатель" (Archive), дебютанте большого кино Гэвине Ротери, нужно знать следующее. Он в широком смысле не такой уж дебютант. По основному профилю - художник, причем востребованный прежде всего в индустрии видеоигр. Наконец, он - близкий друг Данкана Джонса, сына Дэвида Боуи. С которым на равных работал над его дебютом, культовой "Луной 2112". Без преувеличений: всё визуальное оформление там, включая графику и прочее, - дело рук именно Гэвина Ротери. Даже где-то дублёром Сэма Рокуэлла успел подхалтурить, вот какой многостаночник.

Соответственно, здесь Гэвин Ротери только что за камерой не стоял и музыку не писал, доверившись заслуженным профессионалам: оператор - Лори Роуз, соратник Бена Уитли, снимал также новое "Кладбище домашних животных" и третий сезон "Острых козырьков", а композитор - Стивен Прайс, получивший "Оскар" за саундтрек к "Гравитации". Остальное - сам. И сценарий, и режиссура, и, конечно, художественная часть.

В свете вышесказанного неудивительно, что Archive - со всех сторон лепота и диво. Подолгу смакуемые зимние пейзажи, старомодный футуристический дизайн антуража с налётом киберпанковой японщины - где-то между "Бегущим по лезвию", "Маньяком" Фукунаги и той же "Луной 2112". Хотя кое-где, положим, заметен недостаток бюджета. Но оно и не портит ничего совсем, а, наоборот, украшает, даёт ощущение уютной душевной самодельности. Роботы эти, у которых внутри явно человек сидит, - ну не мило разве? Особенно с учётом, что, возможно, такое вынужденное, скорее всего, решение концептуально обосновано.

Сюжет так и напрашивается на сравнения с "Черным зеркалом" и "Из машины" Алекса Гарленда: тут тебе и электрический загробный мир, и искусственная женщина в бункере со своим изобретателем, и весь отсюда вытекающий трансгуманизм. Принципиальное отличие в том, что оба мотива меж собой крепко связаны, и туда же вплетён мотив психолого-мифологический (комплекс Электры). А это уже, как говорится, другое. И в целом, если уж Гэвин Ротери у кого и списывал, то, опять же, у дружка своего упомянутого. Поскольку на продукт их совместного творчества "Мой создатель" похож не только внешне, но рядом иных характеристик и элементов.

Заключительный твист, переворачивающий всё практически буквально вверх дном, по-хорошему ошеломляет (если вы, разумеется, заранее не догадаетесь, в чём соль, - но так в принципе со всеми твистами), однако вместе с тем порождает ряд вопросов типа "зачем?" и "почему?", ответы на которые предлагается додумать самостоятельно. При этом вряд ли вам удастся найти такой вариант, который послужил бы логичным объяснением всему. Но всё же единственно правильный лежит на поверхности и звучит всем знакомым образом: во-первых, это красиво.

3.5