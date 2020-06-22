Названа ориентировочная дата выхода шестого сезона "Острых козырьков"

Пандемия COVID-19 сильно отразилась на съемках кинофильмов и телесериалов, приостановив их на несколько месяцев, а правила о соблюдении социальной дистанции, распространяющиеся и на киноиндустрию, выполнимы без особого труда разве что в отношении малобюджетных фильмов.

Крайне популярный британский сериал о "лихих" двадцатых "Острые козырьки" (Peaky Blinders) явно не принадлежит к данной категории - и в силу этого съемочной команде придется внести немало изменений в творческий процесс. Об этом сообщил режиссер проекта Энтони Бирн в рамках телеинтервью Digital Spy.

Напомним, что к началу непосредственной работы над созданием шестого сезона предполагалось приступить в марте, и длиться съемки должны были 78 дней. Бирн сообщил, что при самом благоприятном развитии событий подготовка может быть начата в конце этого года с прицелом на осуществление съемочного процесса в начале следующего. Но говорить об этом по понятным причинам можно только гипотетически. И даже если реальность будет соответствовать оптимистичному прогнозу, ждать в любом случае придется достаточно долго: начало съемок в январе означает, что закончены они будут к маю-июню, за чем последуют шесть месяцев работы с отснятым материалом. Таким образом, на экраны шестой сезон выйдет не ранее конца 2021 года - начала 2022.

Требования о соблюдении социальной дистанции - отдельная головная боль, однако у команды разработчиков сериала на настоящий момент есть представление о том, как снять интимные сцены и сцены с массовыми потасовками в новых условиях. Времени поразмышлять над этим в условиях самоизоляции было предостаточно.

О введении повсеместных ограничительных мер стало известно буквально за пять дней до начала съемок, и Киллиан Мерфи, играющий в сериале главную роль, уже намеревался было подстричься в фирменном бирмингемском стиле двадцатых годов, но не тут-то было. Бирн очень рад, что им так и не удалось ничего отснять, потому что если бы, скажем, съемки пришлось приостановить после двух недель, была бы большая вероятность, что в конце года весь материал был бы признан негодным, и все нужно было бы начать с самого начала. Ведь пандемия оказала огромное влияние на киноиндустрию и модифицировала правила производства продукции.

Режиссер таинственно намекнул на то, что высвободившееся время дало возможность Стивену Найту, создателю и сценаристу сериала, отшлифовать итоговый вариант сценария, что, безусловно, пойдет на пользу концовке шестого сезона. Бирн также заверил зрителей, что промедление того стоит, история очень, очень интересная, и теперь у всей команды появился шанс еще больше углубиться в отдельные детали сюжета и его развитие.

Кроме того, стало известно, что в шестом сезоне судьба столкнет Томми с еще одной представительницей женского пола. Наряду с этим, естественно, будут подняты все остальные ключевые темы сериала, найдет свое отражение и исторические события эпохи.