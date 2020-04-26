Создатели "Острых козырьков" рассказали о планах на шестой сезон

После некоторого затишья начали поступать новости о кинопроектах, приостановленных из-за вспышки COVID-19. Не осталась в стороне и творческая команда "Острых козырьков" (Peaky Blinders), одного из самых успешных сериалов на современном британском телевидении.

Стивен Найт, создатель и вдохновитель гангстерской эпопеи о Великобритании в межвоенный период, не сидит сложа руки - и уже успел принять участие в разработке компьютерной игры по мотивам своего детища.

Тем временем ирландец Энтони Бирн, режиссер шестого сезона, обратился к неравнодушной аудитории сериала в Instagram и на протяжении сорока минут отвечал на множество вопросов, обрушившихся на его голову. Начал он с ирландского тоста sláinte - пожеланий крепкого здоровья всем собравшимся.

Бирн сразу предупредил, что многое из того, что будет ему адресовано, обречено остаться без ответа, так как съемочный процесс полностью заморожен. Если бы события сложились иначе, 23 дня съемок из 78-ми запланированных были бы уже позади. Он также поделился с аудиторией изначальными планами относительно съемок - бирмингемское логово семейства Шелби, а также их паб на этот раз должен был быть воссоздан в Манчестере, города с уникальной атмосферой, в чем-то похожей на дух старого Бруклина, к сожалению, выветрившегося к настоящему времени. Сейчас на будущее никто ничего не загадывает - так как дата окончания ограничительных мер попросту неизвестна. Но они приступят к работе, как только это станет возможным, - подчеркнул он.

В самостоятельную запись официального аккаунта "Козырьков" было вынесено приветствие актера Киллиана Мерфи, главы клана Шелби, первоначально озвученное Бирном в интервью. Мерфи заверил поклонников сериала в своих теплых чувствах, пожелал всем мужества, пообещал возвращение "Козырьков" в строй и отметил, что банда своего не упустит - головы полетят направо и налево. Он также выразил глубокую благодарность всем членам съемочной команды, подчеркнул трудолюбие и одаренность всех и каждого, выказав восхищение терпением, проявленным коллегами по цеху перед лицом непростых обстоятельств.

Актер задался вопросом о том, что бы делал Томми в условиях самоизоляции. Наверное, писал бы мемуары, озаглавленные примерно так: "Томми Шелби. Предвоенные годы". Ну и наверняка он бы стриг себе волосы, покуривая сигарету - надев кепку и обрезав волосы, торчащие из-под нее, - съязвил Мерфи:

Отдельно были помещены различные товары с символикой "Острых козырьков" на тему коронавируса, средства от реализации которой пойдут на поддержку Национальной службы здравоохранения (NHS) - и, судя по видеовставке, тетя Полли такой расклад вполне одобряет:

Не остался в стороне и замечательный актер Стивен Грэм (страдающий от бездействия в самоизоляции), которого Стивену Найту все же удалось залучить в свой сериал. Оба резонансных долгоиграющих проекта с его участием находятся в подвешенном состоянии - сериала "По долгу службы (Line of Duty) коснулись те же проблемы.

В интервью британскому таблоиду The Sun Грэм посетовал, что его агент приложил уйму усилий и времени, чтобы согласовать возможность съемок в обоих проектах одновременно, но реализация задуманного пока и не думает сдвигаться с мертвой точки.