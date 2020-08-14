ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси

Центральная избирательная комиссия Беларуси подвела окончательные итоги выборов президента республики. Согласно обновленным данным, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, его основной конкурент Светлана Тихановская - 10,12 процента.
Остальные претенденты значительно отстали от них. Анна Канопацкая получила 1,67 процента голосов избирателей, Андрей Дмитриев - 1,2 процента, Сергей Черечень - 1,14 процента.
"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", - отмечается на сайте ЦИК.
Напомним, голосование состоялось 9 августа. В выборах приняли участие более 5,8 млн человек.