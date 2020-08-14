В мире
14.08.2020 14:41
Текст: Юрий Когалов

ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси

Центральная избирательная комиссия Беларуси подвела окончательные итоги выборов президента республики. Согласно обновленным данным, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, его основной конкурент Светлана Тихановская - 10,12 процента.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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Остальные претенденты значительно отстали от них. Анна Канопацкая получила 1,67 процента голосов избирателей, Андрей Дмитриев - 1,2 процента, Сергей Черечень - 1,14 процента.

"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", - отмечается на сайте ЦИК.

Напомним, голосование состоялось 9 августа. В выборах приняли участие более 5,8 млн человек.

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