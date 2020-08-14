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Civilization VI вышла на Android, что с ней не так?

Текст:   Богдан Бобров
14.08.2020,  
14:07
Фото: Google Play Фото: Google Play
Фото: Google Play

Стратегия Civilization VI от студии Firaxis Games через 4 года после релиза на ПК добралась до платформы Android.

Казалось бы, радости фанатов не должно быть предела, но не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд.

В Google Play геймеров ждет заветная зеленая кнопка "установить", но после запуска и совершения 60 ходов, игра попросит докупить полную версию, цена которой составляет 1800 рублей, DLC обойдутся еще дороже.

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Пользователи в комментариях массово отмечают, что это несколько дороговато для порта игры четырехлетней давности.

Кроме того, геймеры жалуются на неправильную работу приложения и многочисленные ошибки, такие как мерцающие текстуры объектов и юнитов и черный цвет вместо клеток игрового поля.

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