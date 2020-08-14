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Дешевые смартфоны Samsung получат три обновления Android вместо двух. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
14.08.2020,  
17:56

Стандартный срок обновления операционной системы для Android-смартфонов составляет два года - это не очень много. Исключение составляют разве что фирменные девайсы Google и флагманы Samsung, которые переходят на трехлетний срок поддержки.

Однако дешевые и среднебюджетные смартфоны Samsung серии Galaxy A также могут начать получать по три крупных обновления Android, а не по два, как сейчас, пишет TizenHelp.

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Кроме того, планшеты Samsung также могут перейти на трехлетний цикл обновлений. Официально эта информация, впрочем, пока не подтверждена. Если в компании решатся на такой шаг, то три обновления Android получат аппараты Galaxy A90, A80, A71 и их 5G-версии.

А вот владельцам Galaxy S9, Note 9 и более старых устройств рассчитывать на три обновления Android не стоит, уточняет издание.

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