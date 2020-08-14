Диетолог рассказал, из чего приготовить идеальный ужин

Наилучшим выбором для ужина станут белковые и овощные блюда. Как рассказал телеканалу "Звезда" доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова Альфред Богданов, подобное сочетание позволит избежать проблем, связанных с лишним весом.

В качестве примера эксперт предложил употреблять на ужин рыбу, мясо или курицу с овощами. Также в качестве белковых блюд вечером можно съесть творожные продукты, яйца или сыр.

"Наиболее благоприятный вариант на ужин - это рыба, морепродукты и любые варианты овощей: тушеных, свежих, на пару - в зависимости от вкусовых пристрастий", - отмечает Альфред Богданов.

А вот картофель, макароны, рис, крупы, хлеб и хлебобулочные изделия лучше вечером не употреблять, потому что в них содержится большое количество углеводов.

"Когда мы используем гарнир с картофелем или макаронной пастой, то в последующем эти все калории уходят в жировую массу", - говорит специалист. Кстати на фрукты, по его словам, во время ужина тоже лучше не налегать.