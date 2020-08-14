Доход главы Совфеда Матвиенко в прошлом году составил 16,7 млн рублей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в прошлом году 16 миллионов 726 тысяч рублей. Такие данные содержатся в ее декларации, которая была опубликована на сайте верхней палаты парламента.

В собственности у Матвиенко значатся дачный участок площадью 3,6 тысячи квадратных метров, дачный склон, прилегающий к участку и не подлежащий застройке (2,77 тысячи квадратных метров). Спикер также владеет квартирой (290 кв. м.), дачей (729,4 кв. м.), хозяйственным блоком (255,4 кв. м.) и машиноместом. Еще одна дача (служебная, площадью около 730 кв. м.) находится в ее пользовании.

Кроме того, у главы Совфеда в собственности есть три нежилых здания общей площадью около 760 кв. м., объект незавершенного строительства (250 кв.м.).

В пользовании спикера имеются участки земель населенных пунктов площадью 345, 459 и 4689 кв. м.