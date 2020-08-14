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14.08.2020 20:38
Рубрика: Экономика

Доход Набиуллиной в 2019 году составил 35,9 млн рублей

Текст: Александр Проценко

Глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам 2019 года задекларировала доход в 35,9 млн рублей, следует из материалов ЦБ РФ. В декларацию председателя Центробанка также занесены на правах собственности отдельная квартира площадью 112,2 кв. м и доля в квартире площадью в 70,6 кв. м., а также автомобиль Jaguar S-Type.

Фото: Константин Завражин/РГ
Доход Путина в прошлом году составил более 9,7 млн рублей

Согласно данным деклараций о доходах руководства банка, самый большой задекларированный доход в 2019 году зафиксирован у первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой - 76,7 млн рублей (годом ранее - 83,188 млн рублей). Первые зампреды ЦБ Ксения Юдаева и Сергей Швецов задекларировали по итогам прошлого года доход в размере 48,4 млн рублей (годом ранее - 46 млн рублей, ) и 47,3 млн рублей (годом ранее - 79,7 млн рублей) соответственно. Первый заместитель председателя Дмитрий Тулин получил доход в размере 45,9 млн рублей (годом ранее - 42 млн рублей). Доход зампредов регулятора Дмитрия Скобелкина, Владимира Чистюхина и Ольги Поляковой составил 41 млн рублей (35,2 млн рублей в 2018 году), 43,5 млн рублей (годом ранее - 37,3 млн рублей) и 38 млн рублей (годом ранее - 36,6 млн рублей) соответсвенно.

В нынешнем году срок подачи российскими госслужащими декларации о своих доходах в связи с пандемией коронавирусной инфекции истек 1 августа - в соответствии с указом Владимира Путина от 17 апреля 2020 года.

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