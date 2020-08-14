Доход Путина в прошлом году составил более 9,7 млн рублей

На сайте Кремля появились сведения о доходах, расходах и имуществе главы государства и сотрудников Администрации президента, а также членов их семей. Сообщается, что доход Владимира Путина за 2019 год составил 9 млн 726 тыс. 595 рублей.

В собственности президента - квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные "Волги" ГАЗ М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф". В пользовании главы государства - квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

На сайте Кремля уточняется, что декларации президента публикуются с 2009 года.