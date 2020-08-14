Доход Володина за 2019 год составил более 100 млн рублей, из них половина пошла на благотворительность

Как свидетельствует декларация о доходах спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2019 году он заработал 100,29 млн рублей. При этом около половиной суммы - 45 млн - спикер Госдумы отдал на благотворительность, рассказала ранее советник председателя нижней палаты парламента по связям со СМИ Анастасия Кашеварова. Для Володина - это уже стало традицией. Так, за последние пять лет председатель Госдумы направил на благотворительность более 220 млн рублей.

В собственности Володина находятся жилой дом площадью 989,2 кв. м, квартира 174,3 кв. м, земельный участок 8320 кв. м, два гостевых дома, ряд построек и машиномест. В аренде у него находится еще один земельный участок площадью 11105 кв. м.

Как ранее сообщала Кашеварова, большую часть дохода спикера составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году. Как уточняется, в 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур, до 2007 года был их акционером, после чего продал акции.