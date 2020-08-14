Доля российского несырьевого экспорта впервые превысила 40%

Несырьевые экспортные поставки впервые достигли 43% в общем объеме экспорта, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ) по результатам первого полугодия 2020 года. Год назад этот показатель был на 10 процентных пунктов меньше.

Наибольший прирост показали подсолнечное масло (+38%), пшеница (+14%), кукуруза (+39%). Почти в 5 раз вырос экспорт сахара, удвоились поставки мяса и сои. Значительные темпы роста продемонстрировали драгоценные металлы - золото (прирост 5,6 млрд долларов,) и металлы платиновой группы (прирост 1 млрд долларов).

Китай импортировал российских товаров на 12% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Более чем в 3 раза вырос экспорт в ОАЭ, в 2 раза - в Гонконг. Речь идет, в том числе, об экспорте машиностроения и поставках оборудования. В РЭЦ также отметили рост экспортных поставок в Великобританию - в частности, за счет экспорта драгоценных металлов.

В целом объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) составил за 6 месяцев 69,7 млрд долларов. Это немногим выше объема прошлого года, но достаточно хороший показатель с учетом внешних факторов - волатильности рубля, снижения цен на энергоносители и экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19.

На фоне сокращения мировой торговли важно обеспечивать конкурентоспособность российских компаний, считает Станислав Георгиевский, вице-президент РЭЦ. На это направлены инструменты поддержки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Это и сокращение экспортных издержек компаний за счет различных компенсационных программ (субсидии на транспортировку, омологацию, участие в корпоративных программах повышения конкурентоспособности (КППК)), и сокращение административных процедур за счет новых цифровых решений - таких, как платформа "Одно окно" для экспортеров. "Система ускорит процессы межведомственного взаимодействия и переведет в удобный онлайн-формат наиболее востребованные услуги и сервисы - а это, в свою очередь, принесет ощутимое сокращение сроков на обработку запросов и работу с документацией и расходы на эти процессы", - рассказал Георгиевский.