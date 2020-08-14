Доля российского несырьевого экспорта впервые превысила 40%

Новости

В Москве избили замглавы управы одного из районов 15:57
В Москве задержали обвиняемого в убийстве полицейского уроженца Киргизии 15:47
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступает на журфак РАНХиГС 15:45
Aurus Komendant вновь сфотографировали на тестах 15:42
Little Big превратились в еду в своем новом клипе 15:14
В память об отце Хабиб Нурмагомедов намерен построить школу в Дагестане 15:12
В Минобороны предложили засекретить данные об оборонной сфере 15:11
Daimler заплатит миллиарды долларов за махинации с дизелем 15:00
МВД Беларуси: Минувшие сутки были самыми спокойными за последние дни 14:54
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси 14:41
Российская внешняя разведка добралась до заоблачных высот 14:36
Страны ОДКБ проведут специальные учения "Эшелон-2020" 14:33
МЧС: Российские спасатели выполнили в Бейруте задачи в полном объеме 14:25
Семин выступил с критикой руководства "Локомотива" 14:23
Ефремов не сможет участвовать в суде по состоянию здоровья 14:05
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не подавала заявление об отставке 13:47
Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом 13:43
Торгпред России в Перу рассказал о преимуществах местных маркетплейсов 13:29
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за первые 2 недели августа составляет 0,28% 13:18
МВД Беларуси открывает "горячую линию" по вопросам о задержанных 13:00
СМИ: Михаила Ефремова уличили в симуляции инсульта 12:48
Путин сменил посла РФ в Ливане 12:45
Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси 12:40
Глава МИД Беларуси готов обсудить с зарубежными партнерами ситуацию в стране 12:36
МВД Беларуси проведет проверку по всем инцидентам с журналистами 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 15:21
Рубрика: Экономика

Доля российского несырьевого экспорта впервые превысила 40%

Текст: Ирина Алпатова
Несырьевые экспортные поставки впервые достигли 43% в общем объеме экспорта, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ) по результатам первого полугодия 2020 года. Год назад этот показатель был на 10 процентных пунктов меньше.
Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости

Наибольший прирост показали подсолнечное масло (+38%), пшеница (+14%), кукуруза (+39%). Почти в 5 раз вырос экспорт сахара, удвоились поставки мяса и сои. Значительные темпы роста продемонстрировали драгоценные металлы - золото (прирост 5,6 млрд долларов,) и металлы платиновой группы (прирост 1 млрд долларов).

Фото: iStock
Росстат оценил потери экономики во втором квартале в 8,5%

Китай импортировал российских товаров на 12% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Более чем в 3 раза вырос экспорт в ОАЭ, в 2 раза - в Гонконг. Речь идет, в том числе, об экспорте машиностроения и поставках оборудования. В РЭЦ также отметили рост экспортных поставок в Великобританию - в частности, за счет экспорта драгоценных металлов.

В целом объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) составил за 6 месяцев 69,7 млрд долларов. Это немногим выше объема прошлого года, но достаточно хороший показатель с учетом внешних факторов - волатильности рубля, снижения цен на энергоносители и экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19.

На фоне сокращения мировой торговли важно обеспечивать конкурентоспособность российских компаний, считает Станислав Георгиевский, вице-президент РЭЦ. На это направлены инструменты поддержки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Это и сокращение экспортных издержек компаний за счет различных компенсационных программ (субсидии на транспортировку, омологацию, участие в корпоративных программах повышения конкурентоспособности (КППК)), и сокращение административных процедур за счет новых цифровых решений - таких, как платформа "Одно окно" для экспортеров. "Система ускорит процессы межведомственного взаимодействия и переведет в удобный онлайн-формат наиболее востребованные услуги и сервисы - а это, в свою очередь, принесет ощутимое сокращение сроков на обработку запросов и работу с документацией и расходы на эти процессы", - рассказал Георгиевский.

Экономика Товары и цены Экономика Макроэкономика

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 5065 случаев COVID-19 в 83 регионах
Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика США
Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом
МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу