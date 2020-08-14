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Екатерина Семенова о смерти Легкоступовой: Противно, потому что глупо

Новости
    14.08.2020, 21:10
Текст:   Олег Усков

Популярная в восьмидесятые годы советская певица, автор песен и актриса Екатерина Семенова отозвалась на смерть своей коллеги и подруги Валентины Легкоступовой. Скончавшейся сегодня в больнице на 55-м году жизни. По словам Семеновой, известие ее шокировало.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Михаил Ефремов отпущен домой

"Обидно. Противно даже, потому что вот так глупо... Молодая женщина, которая только что начала становиться счастливой. Это ужасно", - заявила Семенова в комментарии "Москве 24". Добавив, что у коллеги "всегда было много нового, всегда были планы".

"Конечно, соболезнования родным", - заключила певица.

Екатерина Семенова известна шлягерами "На минутку", "Школьница", "Подруги замужем давно".

Ранее сегодня дочь Легкоступовой выступила в социальных сетях с официальным заявлением, призвав не "хайпиться" на трагедии их семьи и подчеркнув, что они в случившемся никого пока не обвиняют. Так как нет веских доказательство.

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