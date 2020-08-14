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Дочь лежащей в коме певицы Легкоступовой сделала официальное заявление

Новости
    14.08.2020, 11:26
Текст:   Олег Усков

Анетта Бриль, дочь 54-летней советской, российской певицы Валентины Легкоступовой, сначала помещенной в рехаб, а после - в 13-ю московскую больницу в тяжелом состоянии и прооперированной, выступила с обстоятельным официальным заявлением по поводу произошедшего через Instagram.

Поясняя: "поток лжи и хайпа "добрых людей" достиг каких-то невероятных масштабов", и настала пора что-то с этим делать. В частности - прояснить ситуацию.

Как заявляет Бриль, Легкоступова Валентина действительно находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, в коме. Поэтому хорошо бы лишний раз не отвлекать врачей певицы звонками о ее самочувствии - "лучше просто помолиться".

Да, это она, Бриль, отвезла свою мать ее и ее нового 57-летнего мужа в наркологическую больницу - еще 6 августа. И да: они оба, певица и муж, были в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом Анетта настаивает, что ее мама "РАНЕЕ НИКЕМ НЕ БЫЛА!!!!! замечена в употреблении спиртных напитков!!!!!!" (Здесь и далее редакция авторская.) Потому-то девушка и забила тревогу, не понимая, "что же могло произойти, а главное, КАК такое могло произойти?" Также Бриль заверяет, что у Легкоступовой "НЕ БЫЛО проломленной головы и ссадин на лице!!!!!!!!".

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Со слов дочери артистки, 6 по 7 августа Валентина совместно с супругом, Фирсовым, проходила терапию, но в ночь с 7 на 8 августа ее состояние ухудшилось - певица впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, "так как оказалось, что у нее была ЧМТ".

При этом Бриль особо подчеркивает, что ни она, ни ее семья никого не обвиняют в избиении Легкоступовой, потому что "не имеют на это права, не имея доказательств" - пусть во всем разбирается СК.

Хотя у родных Валентины есть, конечно, некоторые вопросы. В частности, супруг певицы утверждает, что Легкоступова получила травмы (об отсутствии которых Анетт сообщила пунктом выше), упав в ванной. Так почему муж артистки не связались с семьей Валентины и не сообщил об этой травме?

Фото: Николай Малышев/Фотохроника ТАСС
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"Никакое состояние "пьяного неадеквата" не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?!",- интересуется Бриль. Указав, что это "только малая часть вопросов". Но в то же время, "поливать грязью Фирсова Ю." она не собирается, "так как это был выбор мамы". И отношение семьи Легкоступовой к мужчине на сегодняшний момент "не имеет никакого значения - важно вернуть мать, дочь и бабушку". Поэтому Бриль просит всех "остановиться выливать грязь и очернять ее имя, не разобравшись в ситуации".

Легкоступова и шкипер Фирсов поженились чуть более месяца назад. Перед тем молодые были знакомы пять лет. Ради брака с певицей шкипер развелся со своей предыдущей супругой.

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