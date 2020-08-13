В больнице рассказали о состоянии прооперированной Легкоступовой

Состояние певицы Валентины Легкоступовой, попавшей в 13-ю больницу Москвы с проломленной головой, отеком мозга и прооперированной, остается крайне тяжелым - артистка находится в реанимации.

Об этом сообщает KP.RU, напомнив: про инцидент с исполнительницей хита "Ягода-малина" стало известно утром 11 августа.

При этом близкие певицы какое-то время старались скрыть произошедшее, положив Легкоступову в госпиталь под другой фамилией.

Позже супруг артистки Юрий Фирсов, которого заподозрили в избиении жены, сообщил: Валентиной занимаются нейрохирурги и, по некоторым сведениям, ей сделали трепанацию черепа.

Сейчас женщина находится в реанимации хирургического отделения. "Состояние ее крайне тяжелое", - сообщили изданию в справочной больницы.

54-летняя Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова и шкипер Фирсов сыграли свадьбу буквально месяц назад. И, похоже, так и не смогли прекратить отмечать радостное событие: "молодые", как сообщается, выпивали в течение двух последних недель и не выходили на связь - рассказала дочь певицы Анэтта.

Приехав к матери и обнаружив происходящее, девушка отвезла мать и ее свежеиспеченного супруга в частную наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал на следующий день. Тогда как Легкоступова впала в кому. В связи с чем певицу перевезли в 13-ю больницу.

Фирсов тем временем был задержан, допрошен полицией и утверждает, что его жена сама упала, повредив голову.