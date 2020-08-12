Госпитализированная с проломленной головой Легкоступова прооперирована

54-летняя Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова, госпитализированная с черепно-мозговой травмой, прооперирована и находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя певицы.

Полиция Москвы проводит проверку по факту госпитализации Легкоступовой с травмами головы, ее муж задержан.

"Операция была сделана, удаляли гематому", - рассказал представитель. Пояснив, что "пока непонятно, что произошло" и "полиция разбирается", так что о каких-то уточнениях по делу говорить еще рано.