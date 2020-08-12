Новости

"Довод" Кристофера Нолана покажут в России раньше запланированной даты 13:35
На Еву Грин подали в суд за срыв съемок 12:11
В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова 11.08.2020
Александр Ширвиндт попал в ДТП 11.08.2020
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире 11.08.2020

Госпитализированная с проломленной головой Легкоступова прооперирована

Новости
    12.08.2020, 13:32
Текст:   Олег Усков
Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости

54-летняя Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова, госпитализированная с черепно-мозговой травмой, прооперирована и находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя певицы.

Фото: Николай Малышев/Фотохроника ТАСС
Александр Ширвиндт попал в ДТП

Полиция Москвы проводит проверку по факту госпитализации Легкоступовой с травмами головы, ее муж задержан.

"Операция была сделана, удаляли гематому", - рассказал представитель. Пояснив, что "пока непонятно, что произошло" и "полиция разбирается", так что о каких-то уточнениях по делу говорить еще рано.

Новости

Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями 11.08.2020
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии 11.08.2020
Муж найденной с пробитой головой певицы Легкоступовой задержан 11.08.2020
Иван Охлобыстин написал для Михаила Ефремова пьесу 11.08.2020
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Текста" и "Холопа" снимет комедию с Буруновым и Харламовым 11.08.2020
У сериала "Игра на выживание" появились трейлер и дата премьеры 11.08.2020
Вышел трейлер сериала про "ангарского маньяка" с Ксенией Собчак 11.08.2020
⧣ музыка
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер канадского хоррора "Наяву" - от автора "Куба" 11.08.2020
У вокалиста Entombed Петрова диагностирован неоперабельный рак 11.08.2020
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой 11.08.2020
⧣ происшествия
Фото: instagram.com/ ritadakota
Заразившаяся COVID-19 певица Рита Дакота госпитализирована 11.08.2020