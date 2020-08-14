Эксперт рассказал, как дистанционное обучение повлияло на ЕГЭ

Этот год стал непростым для школьников: пришлось несколько месяцев учиться дистанционно - ни привычного класса со стоящим у доски учителем, ни шумных перемен с друзьями. Занятия проходили дома, за компьютером. О том, как это повлияло на результаты учебного года и, особенно, на полученные баллы на ЕГЭ, рассказал научный руководитель московского Центра педагогического мастерства, руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко.

Как дистанционное обучение повлияло на результаты ЕГЭ?

Иван Ященко: Конечно, ребятам было тяжело сдавать ЕГЭ в этом году: экзамен - это и так стресс, а тут еще переносы сроков, отсутствие возможности пообщаться с учителями и друзьями. Но мы видим и серьезные положительные изменения: статистика демонстрирует меньший разброс результатов ЕГЭ между регионами, увеличилось количество высокобалльников там, где раньше их почти не было. Но если 10 лет назад, когда процедура ЕГЭ подвергалась жесткой критике, это легко объяснялось нечестностью проведения экзамена, то сейчас причины не в этом. Ведь после 2013 года ЕГЭ стал действительно честным и объективным измерителем качества образования.

С чем же сегодня связано выравнивание результатов ЕГЭ?

Иван Ященко: Ребята из многих регионов раньше не имели доступа к качественным материалам по подготовке к ЕГЭ, а учителя - к методической поддержке. В этом году они получили ее от Министерства просвещения и от Москвы. Столица не просто перешла на дистанционку, но и предоставила возможность регионам бесплатно пользоваться своими методическими материалами. Всем стала доступна Московская электронная школа, а по инициативе заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой была открыта полноценная онлайн-школа, которая интегрировала уроки лучших учителей Москвы и современные решения Яндекса, таким образом ребята из самых отдаленных краев смогли готовиться к ЕГЭ, используя опыт Москвы. Мы открыли наши материалы, и это выровняло шансы ребят из столицы и из провинции. Важно, что все московские материалы были бесплатными и общедоступными.

Чем подготовка к ЕГЭ в регионах отличается от столичной?

Иван Ященко: Еще с советских времен подготовка к выпускному экзамену зачастую сводилась к тому, что учителя диктовали детям ответы на билеты, прорешивали возможные варианты заданий, а еще штудировали вузовские сборники. Но все дело в том, что повторение должно быть систематическим. Этот подход и был реализован в московских проектах, которые стали доступны онлайн.

Мы получаем благодарности от тысяч ребят со всей страны, которые не просто успешно сдали ЕГЭ, а, пусть и в последние месяцы, почувствовали вкус настоящей эффективной учебы. Вместо механического прорешивания вариантов они повторяли все по темам, плюс - использовали индивидуальные траектории, тренировались на специальных подборках заданий. Такие рекомендации были даны в недавних материалах Федерального института педагогических измерений.

Кстати, онлайн позволит сделать и такие московские проекты как "Математическая вертикаль" доступными всем детям страны.

При этом мы видим, что количество стобалльников немного уменьшилось. Чем это можно объяснить?

Иван Ященко: Дело в том, что призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады автоматически поступают в вузы и могут не сдавать ЕГЭ в этом году даже для аттестата. И огромное количество школьников воспользовались такой возможностью. Поэтому формально нельзя сравнивать итоги этого года и прошлого. Но как раз многие "неолимпиадные" ребята из регионов впервые смогли стать стобалльниками.

Но ведь не всем детям подходит дистанционная форма обучения…

Иван Ященко: Да, не всем. Но многие ребята сумели воспользоваться новыми возможностями и подготовиться к экзаменам даже лучше, чем в обычной ситуации. У них было больше времени на подготовку: и экзамены сместились, и меньше времени уходило на непрофильные предметы. Понятно, что дети немного потеряли в широте образования, но зато они смогли лучше подготовиться к ЕГЭ.

И еще очень интересно, что посещаемость некоторых онлайн-уроков математики в московских школах, превышала 200%. Это было связано с удивительным явлением: ребята приглашали друзей из других школ на дистанционные уроки своих любимых учителей. И учителя, естественно, не возражали. То есть, происходило то, что возможно реализовать только онлайн. Ведь не приведет же одиннадцатиклассник друга на обычный урок математики. А в школе № 58 у молодого директора Дмитрия Щербакова - это было систематически.

В случае с дистантом очень важен психологический настрой. Удалось его сохранить?

Иван Ященко: И ФИПИ, и Центр педагогического мастерства давали специальные психологические рекомендации, которые публиковали в СМИ. Школьники, которые были нацелены на результат, справились с волнением и стрессом, смогли организовать свою работу и даже улучшили свои показатели. А те, кому было нужно, чтобы школа их подгоняла, как правило, результаты ухудшили. На дистанте многое зависит от собственной мотивации и от поддержки семьи, если условия были созданы, то все получалось.

Как будет развиваться школа и "дистанционка"?

Иван Ященко: Мы опросили около полутора тысяч школьников, показавших высокие результаты на олимпиадах. Очень немногие из них хотят, чтобы все уроки проходили дистанционно. Но что нас удивило, более половины опрошенных высказались за сочетание онлайн-форматов и обычной формы обучения.

По поручению Департамента образования и науки города Москвы с нового учебного года Центр педагогического мастерства запустит ряд курсов для московских школьников, которые можно будет проходить полностью онлайн. Один из пилотных проектов - астрономия, предмет, где есть проблемы с подготовкой преподавателей, к тому же, его интересней изучать на компьютере. Проект стартует в октябре. Также мы готовим модуль по генетике вместе с центром "Сириус", по математике и другим предметам. Все это делается с участием лучших учителей Москвы и преподавателей ведущих вузов.

Уверен, что вынужденный дистант даст огромный толчок использованию современных технологий в образовании, позволит сочетать разные форматы. Ведь эта ситуация показала ребятам и их родителям, что учеба должна быть честной, искренней, интересной и эффективной.